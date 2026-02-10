¿Y Antioquia qué? Petro dejó por fuera al departamento al referirse a crisis por lluvias

Hay detalles que cuentan y más cuando se trata de emergencias.
Este lunes, el presidente Gustavo Petro generó desconcierto entre varios municipios, organismos de socorro y autoridades en Antioquia al dejar por fuera al departamento de un balance de la crisis por lluvias que entregó a la Corte Constitucional, en su cruzada para revivir su criticado decreto de emergencia económica.
El gesto, que si bien para muchos parecería no revestir mayor importancia, reavivó el malestar entre muchos de los que vienen haciéndole frente a la emergencia en el departamento, quienes consideran que el detalle refuerza la idea de que el gobierno central se estaría limitando a lo estrictamente necesario y tiene mayor atención en otras latitudes.
El desplante se desprende de una carta firmada por el presidente y dirigida a la Corte Constitucional, en la que le pidió a ese alto tribunal levantar la suspensión que frenó su declaratoria de emergencia económica.