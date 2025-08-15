x

El técnico de América, Gabriel Raimondi, habló de la fuerte discusión con Rafael Dudamel; esto dijo

El cruce de palabras se presentó el jueves en el juego que Pereira derrotó 2-1 al América de Cali en la séptima jornada de la Liga.

  • Tras los insultos entre Rafael Dudamel y Diego Raimondi, ambos se disculparon. El técnico argentino señaló que todo quedaba dentro del campo. FOTO X-@Borda_analista
    Tras los insultos entre Rafael Dudamel y Diego Raimondi, ambos se disculparon. El técnico argentino señaló que todo quedaba dentro del campo. FOTO X-@Borda_analista
Redacción El Colombiano
hace 10 horas
El triunfo del Deportivo Pereira 2-1 como local en el Estadio Hernán Ramírez Villegas el pasado jueves en la noche ante América, quedó marcado no solo por el buen juego que muestra el cuadro matecaña y la evidencia de la crisis futbolística que atraviesa el elenco vallecaucano, también por el episodio bochornoso que se presentó entre los técnicos de ambos equipos.

Lea: Once Caldas ganó y América perdió en el arranque de octavos de Copa Sudamericana-2025

Tanto el venezolano Rafael Dudamel, orientador del elenco de Risaralda, como el argentino Diego Raimondi, del elenco caleño, se insultaron ante el cuarto árbitro, pero al final la discusión no pasó a mayores.

"Tuve una discusión con Rafa (Dudamel) durante el partido, apenas terminé voy a saludarlo para pedirle disculpas y un jugador de ellos pensó que tenía algún problema y quería agredirlo, y todo lo contrario. Después el jugador lo entendió, se calmó todo y era eso, solo quería saludarlo. Hasta él dijo, en el momento uno se enoja, insulta o dice algo, pero luego todo vuelve a la normalidad", comentó Raimondi en rueda de prensa.

Tras la disputa del juego correspondiente a la séptima fecha de la Liga Betplay 2-2025, Pereira es cuarto con 11 puntos, a tres del líder Junior, mientras que América se ubica 18 con cuatro unidades.

Además, por Copa Sudamericana, los Diablos Rojos vienen de caer 1-2 contra Fluminense en el juego de ida de los octavos de final.

"En los resultados hay una crisis. Hoy fue un partido distinto, hablar de crisis con Santa Fe, Tolima, Fluminense y de crisis futbolística no. Los resultados no se están dando, creo que tenemos profesionales y que seguramente lo vamos a remontar", agregó el orientador argentino.

Por su parte, Dudamel aplaudió el trabajo de sus dirigidos: “Fue una demostración de ambición y competitividad”, y agregó que si bien enfrentaron a un “América, siempre encopetado, grande e histórico”, antes “le teníamos respeto”.

Liga Betplay

Utilidad para la vida