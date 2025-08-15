El técnico de América, Gabriel Raimondi, habló de la fuerte discusión con Rafael Dudamel; esto dijo

El triunfo del Deportivo Pereira 2-1 como local en el Estadio Hernán Ramírez Villegas el pasado jueves en la noche ante América, quedó marcado no solo por el buen juego que muestra el cuadro matecaña y la evidencia de la crisis futbolística que atraviesa el elenco vallecaucano, también por el episodio bochornoso que se presentó entre los técnicos de ambos equipos.

Tanto el venezolano Rafael Dudamel, orientador del elenco de Risaralda, como el argentino Diego Raimondi, del elenco caleño, se insultaron ante el cuarto árbitro, pero al final la discusión no pasó a mayores.

"Tuve una discusión con Rafa (Dudamel) durante el partido, apenas terminé voy a saludarlo para pedirle disculpas y un jugador de ellos pensó que tenía algún problema y quería agredirlo, y todo lo contrario. Después el jugador lo entendió, se calmó todo y era eso, solo quería saludarlo. Hasta él dijo, en el momento uno se enoja, insulta o dice algo, pero luego todo vuelve a la normalidad", comentó Raimondi en rueda de prensa.