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Egan, ¿por podio en el Giro-2026? “Hay ilusión, tengo muchas ganas de hacerlo bien”

El colombiano ya ganó la carrera en 2021 y en su regreso en 2025 terminó séptimo. Hace parte del cartel de aspirantes al podio de la corsa rosa que llega a su edición 109.

  • Egan Bernal afrontará su tercer Giro de Italia. En 2025 terminó séptimo. Es el actual campeón nacional de ruta. FOTO X-INEOS
    Egan Bernal afrontará su tercer Giro de Italia. En 2025 terminó séptimo. Es el actual campeón nacional de ruta. FOTO X-INEOS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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Egan Bernal, campeón del Giro de Italia en 2021, se ilusiona con volver a estar entre los mejores de esta competencia, que abrirá su telón número 109 este viernes en la ciudad búlgara de Nessebar y finalizará el 31 de mayo en Roma.

Con un nivel sorprendente que le ha permitido dar batalla entre los grandes líderes del pelotón en la presente temporada, Bernal hace olvidar el accidente que sufrió a comienzos de 2022 y tras el cual por poco pierde la vida. Después de superar aquella adversidad, por la que debió pasar por el quirófano varias veces, el cundinamarqués ha logrado magníficos resultados que le permiten soñar en grande.

En 2024 fue tercero en la Vuelta a Cataluña; en 2025 ganó en contrarreloj y ruta los títulos nacionales en Bucaramanga, además de una fracción en la Vuelta a España; mientras que este año retuvo el título nacional de ruta en Zipaquirá, fue subcampeón en el Tour de los Alpes y ocupó la quinta casilla en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Lea: Vingegaard parte como favorito en un Giro de Italia con fuerte presencia de escaladores colombianos

El corredor de 29 años llega fortalecido a la corsa rosa, en la que liderará al elenco Netcompany-Ineos. Estará respaldado por Thymen Arensman (Países Bajos), Filippo Ganna (Italia), Jack Haig (Australia), Magnus Sheffield (Estados Unidos), Embret Svestad-Bårdseng (Noruega), Connor Swift y Ben Turner (Gran Bretaña).

“Dicen que el Giro es la carrera más bonita, y claro que hay ilusión para afrontarlo. Tengo muchas ganas de hacerlo bien. Tenemos un gran equipo, así que estoy muy motivado. Para mí es una carrera muy dura. A veces, en el papel, uno mira el perfil y no parece tan complicado, pero cuando afrontas la carrera te das cuenta de que las subidas son exigentes, especialmente en la última semana”, comentó Egan ante los medios de comunicación.

Los favoritos

El Giro comenzará este viernes con la primera de tres fracciones por suelo búlgaro. El reto inicial será de 147 kilómetros entre Nessebar y Burgas.

“Etapas como la segunda, por ejemplo, tienen casi cuatro kilómetros de ascenso al 9 %. El Giro también es muy estratégico por eso: hay jornadas que no parecen difíciles, pero al final siempre terminan marcando diferencias”, indicó Bernal, quien en la edición de 2025 cumplió una grata presentación al terminar en el séptimo puesto de la clasificación general, logrando dos top-5 de etapa. Aquella edición fue ganada por el británico Simon Yates, quien en enero pasado, a sus 33 años, anunció de manera repentina su retiro del deporte de alta competencia.

Ante la ausencia de Yates, del mexicano Isaac del Toro (segundo en 2025) y de su compañero en el UAE, el esloveno Tadej Pogacar, la lucha por el título se centra en hombres como el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), el británico Adam Yates (UAE), el australiano Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), el austriaco Felix Gall (Decathlon) y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe).

Buitrago, optimista

En esa lucha por los puestos de honor también podrían entrar, además de Egan, sus compatriotas Santiago Buitrago (Bahrain) y Éiner Rubio (Movistar).

“Es la primera vez que corro en Bulgaria, es interesante estar acá. Serán tres días con etapas muy cortas, y la idea es pasarlos de la mejor manera. Hay etapas que en el perfil se ven sinuosas, pero puede pasar de todo. Hay fracciones muy peligrosas y esto deja más abierta la disputa de cara a la clasificación general. Las etapas 19 y 20 serán realmente duras; esperemos que alguna de estas nos traiga buenas cosas”, se ilusiona Buitrago, quien afrontará su cuarto Giro luego de ser 12° en 2022 y 13° en 2023. En ambas ediciones ganó etapa.

Éiner Rubio, por su parte, actuará en su sexto Giro. Ya ganó etapa en 2023 y sus mejores resultados finales fueron el 7° puesto en 2024 y el 8° en 2025. El boyacense será la segunda carta del Movistar Team, escuadra que apostará inicialmente por el debutante español Enric Mas.

Siga leyendo: El retorno del escalador: Iván Ramiro Sosa volvió a un podio en Europa luego de tres años

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