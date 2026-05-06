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Vingegaard parte como favorito en un Giro de Italia con fuerte presencia de escaladores colombianos

El Giro comienza este viernes en Bulgaria y se disputará hasta el 31 de mayo. Tres colombianos en competencia. Egan ya lo ganó en 2021.

  • Buitrago, de 26 años, vuelve al Giro tras disputarlo en 2023, en el que fue 13°. FOTO X-Bahrain Victorious
    Buitrago, de 26 años, vuelve al Giro tras disputarlo en 2023, en el que fue 13°. FOTO X-Bahrain Victorious
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Egan Bernal, Santiago Buitrago y Éiner Rubio encabezan la lista de candidatos colombianos para luchar por los puestos de honor en el Giro de Italia, que inicia este viernes y que celebró este miércoles su presentación oficial de equipos.

Egan, que en la presente temporada retuvo el título nacional de ruta en Zipaquirá, atraviesa un gran momento de forma en Europa. Recientemente, fue subcampeón en el Tour de los Alpes y ocupó la quinta casilla en la Lieja-Bastoña-Lieja. El cundinamarqués, de 29 años, llega fortalecido a la cita que ya conquistó en 2021.

En el Netcompany Ineos, Bernal estará respaldado por figuras como el neerlandés Thymen Arensman, el italiano Filippo Ganna y el australiano Jack Haig.

Por su parte, el bogotano Santiago Buitrago (26 años), ganador de etapa en las ediciones de 2022 y 2023, asumirá el liderato del Bahrain. Buitrago llega con ritmo tras ganar el Trofeo Laigueglia, ser séptimo en la Tirreno-Adriático y undécimo en la Vuelta a Cataluña. Lo acompañarán el experimentado italiano Damiano Caruso y el australiano Robert Stannard.

Lea: Los tres colombianos que actuarán desde este viernes en el Giro de Italia-2026

Éiner Rubio, también ganador de etapa en 2023, enfrentará su sexto Giro consecutivo con el objetivo de superar sus destacadas actuaciones previas: séptimo en 2024 y octavo en 2025.

El boyacense será la segunda carta del Movistar Team, escuadra que apostará inicialmente por el debutante español Enric Mas.

“Movistar Team acudirá a la cita italiana con un bloque equilibrado que combina experiencia, talento emergente y versatilidad”, comunicó el equipo telefónico. Junto a Mas y Rubio, estarán Orluis Aular para los embalajes; Javier Romo en la montaña; Iván García Cortina para las etapas explosivas; Lorenzo Milesi en la contrarreloj, además de Juanpe López y el incansable Nelson Oliveira.

Vingegaard, el hombre a batir

Ante la ausencia de Tadej Pogacar, enfocado en el Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se perfila como el gran favorito. El estadounidense Sepp Kuss, quien realizó su preparación en Antioquia, Victor Campenaerts y Wilco Kelderman serán los escuderos de lujo para que Vingegaard busque su primera “maglia rosa”.

La formación neerlandesa confirmó su nómina para el inicio de la carrera en Bulgaria, con la meta clara de llegar a Roma el 31 de mayo en lo más alto del podio. Vingegaard, de 29 años, ya cuenta en su palmarés con dos Tours de Francia (2022, 2023) y una Vuelta a España (2025).

El cartel de favoritos lo completan el británico Adam Yates, quien liderará al UAE Team Emirates ante las bajas de Pogacar y el mexicano Isaac del Toro.

Siga leyendo: La historia de Nairo Quintana: de correr en una bicicleta vieja y pesada a conquistar las principales carreras del mundo

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