El Barça facturó una cifra récord: €1.000 millones

Agregó que en el Barcelona tienen un modelo muy claro de jugar que los hace especiales en el mundo, proyectado desde la Masía en la que se contratan los mejores formadores. Además, en cerca de 60 países tiene escuelas y academias que se ajustan al mismo estilo. Y Colombia no es la excepción con las filiales en Bogotá y Medellín, aparte de la cercanía que tienen con la Fundación Pies Descalzos de Shakira.

“Al final, el deporte es parte de este tipo de economía y nosotros no solo apoyamos el fútbol, sino el baloncesto, el hockey sobre patines, balonmano, tenis y fútsal”.

El directivo responsable del primer equipo, encargado de las relaciones con la Federación española, habló con este diario sobre presupuestos del Barça, financiación, la cantera, Lionel Messi y las negociaciones con Neymar que, finalmente, no prosperaron para su regreso este año, pero que podría darse en 2020, entre otros tópicos.

El dirigente manifestó que, finalmente, las negociaciones con el París Saint Germain por Neymar no prosperaron por temas económicos, aunque en principio no tenían previsto ese fichaje. “Era complicado, lo sabíamos, pero al ver que el deportista quería cambiar de club nosotros intentamos llevarlo. El deseaba estar en el Barça, e hicimos todo lo que pudimos, pero teníamos un tope y no hubo arreglo. Nos hubiera encantado tenerlo y nos constan que él tiene muchas ganas de regresar”.

La vinculación de Antoine Griezmann, por una cifra significativa, también incidió en el tema Neymar, cuyo fichaje podría concretarse en enero próximo. Confesó que algunas de las figuras querían rebajarse el salario para que retornara el brasileño. “Y él también estaba dispuesto a bajar el sueldo y aportar en el fichaje, es verdad”.

Sobre Messi, lo catalogó como el mejor jugador de la historia del fútbol. “Lo que le da al mundo, al club y a este deporte es increíble. Espero que le queden mucho años en el Barcelona”, puntualizó el directivo.