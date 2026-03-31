Sin medir distancias, el gran éxito de Diomedes Díaz, cumple 40 años y así puede celebrarlo

No haga cuentas, no saque la cédula, no es necesario que revele su edad. Pero sí, una de las canciones más famosas de Diomedes Díaz, Sin medir distancias, cumple 40 años. Uno de los éxitos más relevantes del vallenato en Colombia fue lanzado en 1986 en el álbum Brindo con el alma de Diomedes Díaz y el Cocha Molina. La canción, compuesta por Gustavo Gutiérrez, tiene uno de los inicios en guitarra más reconocidos –musicalmente– del vallenato y una letra que se volvió icónica. Puede leer: Los Chiches Vallenatos regresan con música nueva tras 25 años La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza Inevitable me marca la pena que es infinita Quisiera volar bien lejos muy lejos sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio vivir tranquilo Eliminar las tristezas, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno, si lleno el alma de eternidad

Así se celebrará el aniversario de Sin medir distancias

Para celebrar los 40 años de este himno del vallenato colombiano, Sony Music Colombia abre una convocatoria que invita a los colombianos a ser parte de su primer video oficial. “Por primera vez, esta canción que ha acompañado la vida de millones de personas, tendrá una pieza audiovisual construida a partir de historias reales, reuniendo recuerdos, emociones y momentos significativos vividos por sus seguidores”, explicaron. Puede leer: Álex Teherán es reconocido como hijo de Patricia Teherán luego de 31 años y podrá recibir regalías por herencia de la artista Esto será un ejercicio conjunto que buscará transformar las vivencias personales en un relato compartido “que refleje el impacto profundo que esta canción ha tenido en distintas generaciones. Propuestas de matrimonio, reencuentros, celebraciones, logros personales o profesionales, viajes, entre otros, podrán convertirse en parte de este homenaje audiovisual, dando vida a un video que, más que ilustrar una canción, busca retratar la historia emocional de un país”, detallaron desde Sony. Entonces, si a usted esta canción lo toca y quiere participar en la convocatoria debe ingresar a este link y seguir los pasos establecidos. Primero debe llenar el formulario y luego subir un video con un momento significativo de su vida al feed de sus redes sociales usando la canción Sin medir distancias de fondo. Copiar el link de ese video y meterlo en el formulario.