¿Quiere seguir en vivo el lanzamiento de Artemis 2? Prográmese con el Parque Explora y el Planetario de Medellín

Uno de los hechos históricos en la carrera espacial ha despertado el interés del mundo entero y, en un mundo hiperconectado como el nuestro, trae muchísimas opciones de entenderlo con la gente que más sabe.

El programa Artemis –y todos sus pasos para llegar a la Luna y a Marte– tendrá este miércoles 1 de abril un hito para la astronomía. Se trata del paso Artemis 2, una misión que será la primera en 50 años en llevar seres humanos a la Luna. Su objetivo es probar la nave Orión y el cohete Space Launch System, con cuatro astronautas a bordo y sin alunizaje, es decir, sin descenso al suelo lunar.

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Explican desde El Planetario de Medellín que tendrá una duración aproximada de 10 días e incluirá un sobrevuelo a unos 7.500 kilómetros de la superficie lunar, “una distancia que permitirá observar el disco completo de la Luna y validar condiciones para futuras misiones tripuladas”.