Iniciaron las obras en la carrera Séptima en medio de protestas y controversia en Bogotá

La carrera Séptima de Bogotá entró oficialmente en obra. Desde la medianoche del 30 de marzo comenzaron los trabajos del corredor con el que el Distrito busca extender TransMilenio hasta la calle 200, una intervención que arrancó en medio de protestas ciudadanas, cierres en la movilidad y una controversia que desde hace años acompaña este proyecto. Lea aquí: Conductor mató a joven tras invadir carril de TransMilenio: videos de cámaras serían clave El primer frente de obra comenzó entre las calles 119 y 121, donde ya se habían instalado polisombras días antes. Desde ese punto, un carril en sentido norte-sur quedó cerrado, mientras los otros dos comenzaron a absorber el tráfico habitual de una de las vías más importantes del norte de la ciudad.

El inicio de la intervención no pasó desapercibido. Vecinos del sector salieron a manifestarse en rechazo al proyecto y expresaron preocupaciones por sus posibles impactos en la movilidad, el ambiente, el espacio público y la calidad de vida en la zona.

El proyecto, antes conocido como corredor verde, contempla la extensión del sistema TransMilenio con buses eléctricos desde la calle 24 hasta la 200. Está dividido en dos tramos: el sur, entre la calle 24 y la 99, que no comenzará hasta que finalicen las obras del Metro; y el norte, de la calle 99 a la 200, que fue el que arrancó este lunes. Se trata de una intervención de 11,56 kilómetros que busca transformar este corredor con carriles exclusivos para TransMilenio, carriles de tráfico mixto, 14 estaciones y un patio-portal en la calle 200 de más de 80.000 metros cuadrados, destinado a una flota de 269 buses eléctricos.

A eso se suman nuevas estructuras y adecuaciones urbanas, entre ellas dos puentes vehiculares, dos pasos deprimidos, una ciclorruta continua a lo largo del corredor, 435 cupos de cicloparqueaderos, 23 plazoletas y 45 pasos peatonales semaforizados. El proyecto también plantea una ampliación del espacio público con zonas verdes y jardinería, dentro de una intervención que asciende a 1,85 billones de pesos.

Así va la ejecución de la obra

Dentro del tramo norte, el primer frente en entrar en ejecución es el grupo 1, que va desde la calle 99 hasta la 127. Este contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2023 y su etapa de preconstrucción comenzó en febrero. Según el cronograma del proyecto, este frente deberá estar entregado en el segundo semestre de 2029. Por ahora, lo que comenzó a verse en la vía fueron las primeras excavaciones. En esta fase inicial también se adelanta la búsqueda de posible material arqueológico en la zona. Si se llegara a encontrar, la obra tendría que detenerse temporalmente para permitir excavaciones manuales y proteger ese material. Después de esta etapa vendrán otras labores como el fresado del pavimento, las excavaciones, el relleno por capas y la fundición del concreto que deberá soportar el peso de los buses de TransMilenio.

Aunque el tramo que hoy está en intervención es de apenas 250 metros, el IDU estima que esta primera fase puntual se ejecutará en dos meses. Sin embargo, la duración total de las obras del grupo 1 será de 36 meses.

Los cambios que ya comenzaron a sentirse

Uno de los primeros efectos del proyecto ya se siente en la movilidad del norte de Bogotá. Desde el 30 de marzo de 2026, uno de los carriles de la carrera Séptima entre las calles 121 y 119, en sentido norte-sur, quedó cerrado y así permanecerá durante siete meses, las 24 horas del día. Con esa restricción, tanto vehículos particulares como transporte público deberán circular por los dos carriles restantes, en una vía que ya suele registrar tráfico pesado. La calzada no se cierra completamente, pero sí se reduce, lo que obliga a que el flujo sea más lento y más ajustado.

También hubo modificaciones en el transporte público. El paradero ubicado entre las calles 123 y 121, en el costado occidental, fue trasladado 100 metros hacia el norte. Por ahora, peatones y ciclistas no tendrán cambios en esta primera fase. Según el plan de manejo de tránsito, los andenes y la infraestructura existente para estos actores se mantendrán por el momento.

Un proyecto que sigue dividiendo opiniones

Más allá del arranque de obra, la extensión de TransMilenio por la Séptima sigue siendo uno de los proyectos más controvertidos de Bogotá. Uno de los puntos más discutidos ha sido el del espacio público y la ciclorruta, dos componentes que el Distrito presenta como parte de la transformación urbana del corredor. De acuerdo con el proyecto, el espacio público pasará de 202.223 metros cuadrados entre andenes y separadores a 385.000 metros cuadrados, ahora con plazoletas, zonas verdes y jardinería. También sigue abierta la discusión ambiental. Según los ajustes más recientes del diseño, el proyecto logró reducir la tala en 200 árboles. Aun así, el impacto sobre el arbolado sigue siendo uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre sectores ciudadanos. La planeación contempla la siembra de 4.388 nuevos árboles, de más de 40 especies, en su mayoría nativas. Además, 628 árboles serán trasladados con apoyo del Jardín Botánico y otros 383 recibirán tratamiento integral, con podas y mantenimiento especializado en el mismo lugar.

Otro punto de cambio dentro del proyecto tiene que ver con las estaciones. Mientras antes se hablaba de estructuras abiertas, ahora el diseño contempla estaciones cerradas, con el argumento de reducir la evasión y la accidentalidad. A futuro, también se prevé la demolición del puente de la calle 100 y la construcción de uno nuevo, así como la adecuación del acceso al Patio-Portal de la calle 200, que permitirá el ingreso de buses alimentadores desde el norte por la avenida El Polo.

¿Qué sigue ahora para TransMilineo?