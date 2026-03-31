Iniciaron las obras en la carrera Séptima en medio de protestas y controversia en Bogotá

La carrera Séptima de Bogotá entró oficialmente en obra. Desde la medianoche del 30 de marzo comenzaron los trabajos del corredor con el que el Distrito busca extender TransMilenio hasta la calle 200, una intervención que arrancó en medio de protestas ciudadanas, cierres en la movilidad y una controversia que desde hace años acompaña este proyecto.
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El primer frente de obra comenzó entre las calles 119 y 121, donde ya se habían instalado polisombras días antes. Desde ese punto, un carril en sentido norte-sur quedó cerrado, mientras los otros dos comenzaron a absorber el tráfico habitual de una de las vías más importantes del norte de la ciudad.