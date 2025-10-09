Regresan las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026: Italia y Alemania, en riesgo de quedar eliminadas

Un mes de descanso tuvieron las selecciones europeas para prepararse y dejarlo todo en la cancha durante las últimas fechas UEFA de eliminatorias al Mundial 2026. Desde este jueves 9 de octubre hasta principios de noviembre, los países del viejo continente tendrán que disputarse los 16 cupos disponibles para pisar suelo americano el año que viene.
Selecciones como España, Francia y Portugal respiran tranquilas en lo más alto de la tabla, mientras que Italia y Alemania se ahogan en el fondo, y su participación en el certamen mundial podría estar en riesgo. Le contamos cómo se jugará la próxima fecha de Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.