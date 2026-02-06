Estados Unidos pide a sus ciudadanos que “salgan de Irán ahora” o busquen refugio

El gobierno de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que “salgan de Irán ahora” o busquen un refugio antes de que las autoridades del país intensifiquen las medidas de seguridad en el marco de la disputa por las protestas contra el alto costo de vida.
La Embajada de Estados Unidos en Irán hizo una serie de recomendaciones a los residentes en el país mediooriental para que las tengan presentes si desean salir. Entre ellas, escribieron en su portal web que las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní deben salir de Irán con pasaporte iraní.