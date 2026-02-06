Jhon Arias se convertirá en el tercer fichaje más caro de la historia de Brasil, ¿cuánto será su salario en Palmeiras?

El día que Jhon Arias se despidió de la hinchada de Fluminense para irse al Wolverhampton inglés en junio de 2025, el atacante chocoano aseguró que se iba a cumplir un sueño y solo regresaría a Brasil para vestir la camiseta “tricolor”. Sin embargo, el primer semestre del colombiano en Europa estuvo lejos de lo soñado: no sumó los minutos que esperaba, ni encontró su mejor rendimiento. En el fútbol brasileño nunca lo perdieron de vista. Arias es uno de los jugadores más apetecidos en ese país. Allá le pusieron “El Pelé colombiano”. Por eso, en el mercado de pases de invierno europeo, empezó a sonar con fuerza para volver al balompié de Brasil, que en esta ventana se decidió a romper todos los récords de traspasos en la historia de Suramérica.

La inminente llegada del futbolista colombiano al Palmeiras de Brasil se convertirá en la tercera más costosa del fútbol en nuestro subcontinente. El elenco verde pagó, de acuerdo con las versiones extraoficiales que se manejan, 25 millones de euros al Wolverhampton para traer de nuevo a Arias a este lado del mundo. El pase del atacante colombiano solo sería superado por el del volante brasileño Lucas Paquetá, que fue transferido del West Ham United al Flamengo a cambio de 42 millones de euros, y el del centrocampista Gerson Santos da Silva, quien dejó el Zenit de Rusia para llegar al Cruzeiro a cambio de 27 millones de euros.

El paso de Arias al “verdao”, queda en la misma línea del que protagonizó Vítor Roque, un joven delantero que será su compañero en Palmeiras, a mediados del año pasado, cuando ese club le pagó 25 millones de dólares al Barcelona español para quedarse con su ficha. Se estima que la joya brasileña ahora podría ser vendida por más de 80 millones.

¿Cuál sería el salario de Jhon Arias en Palmeiras?

Este no es un año cualquiera: es año de Mundial. Por eso los futbolistas toman decisiones pensando en encontrar su mejor rendimiento para ganarse un cupo entre los llamados para su equipo nacional. Jhon Arias lo sabe. En Inglaterra disputó 26 encuentros, pero solo logró marcar dos goles y dar una asistencia.

En Brasil, con un plantel como el de Palmeiras, puede reencontrar el ritmo que tuvo antes. Por eso, aunque prometió regresar a ese país solo si lo contrataba Fluminense, aceptó la propuesta del vedao. Dicen que la presidenta de ese club, Leila Pereira, lo convenció, pues el chocoano tenía dudas entre aceptar o no por su cariño al Flu, que no logró igualar la oferta económica del nuevo club del colombiano.