Jhon Arias se convertirá en el tercer fichaje más caro de la historia de Brasil, ¿cuánto será su salario en Palmeiras?

El día que Jhon Arias se despidió de la hinchada de Fluminense para irse al Wolverhampton inglés en junio de 2025, el atacante chocoano aseguró que se iba a cumplir un sueño y solo regresaría a Brasil para vestir la camiseta “tricolor”. Sin embargo, el primer semestre del colombiano en Europa estuvo lejos de lo soñado: no sumó los minutos que esperaba, ni encontró su mejor rendimiento.
En el fútbol brasileño nunca lo perdieron de vista. Arias es uno de los jugadores más apetecidos en ese país. Allá le pusieron “El Pelé colombiano”. Por eso, en el mercado de pases de invierno europeo, empezó a sonar con fuerza para volver al balompié de Brasil, que en esta ventana se decidió a romper todos los récords de traspasos en la historia de Suramérica.