En vivo | Estos son los once titulares de Colombia para enfrentar a Ghana por un cupo a octavos del Mundial 2026

La Selección Colombia espera darles una alegría en Kansas City a sus aficionados. El equipo criollo, dirigido por Néstor Lorenzo, enfrenta a Ghana en los 16avos de final del Mundial de Norteamérica con la intención de volver a octavos después de 8 años –en Rusia 2018, durante su última participación, fue eliminado en esa ronda–.

El cuadro cafetero, que terminó primero en el Grupo K, donde compitió con Portugal, Congo y Uzbekistán, es favorito para quedarse con el partido, que empieza desde las 8:30 p.m. Sin embargo, el equipo colombiano, que contará de nuevo con el acompañamiento masivo de sus aficionados, tal como ocurrió en sus duelos previos, debe tener concentración para que no pase afanes.

El Mundial de Norteamérica ha estado lleno de sorpresas. Equipos como Cabo Verde, que en el papel no figuraba, complicó a seleccionados grandes como España y Argentina. Además, Alemania resultó eliminada por Paraguay. Por eso, no se puede menospreciar a ningún equipo. Menos a Ghana, un elenco que es dirigido por el portugués Carlos Queiroz, quien fuera técnico del elenco cafetero entre 2019 y 2021.

El equipo africano llegó a esta ronda de la Copa del Mundo después de terminar tercera del Grupo L, en el que se enfrentó con Inglaterra (empataron 1-1), Croacia y Panamá (los vencieron 1-0). Por eso, se espera que en Kansas se dé un duelo físico, parejo, en el que es necesario que Colombia aproveche las oportunidades que genere desde los primeros minutos.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares de Colombia:

Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Córdoba.