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En vivo | Con gol de Yeison Guzmán, América vence al DIM y lo deja en la cuerda floja para entrar a cuadrangulares

El partido se disputará desde las 6:10 de la tarde. El Poderoso necesita un triunfo para seguir con opción matemática de meterse entre los ocho.

  • Diego Moreno hace parte de la nómina titular que Alejandro Restrepo decidió para enfrentar a América en el Atanasio Girardot. FOTO: Camilo Suárez
    Diego Moreno hace parte de la nómina titular que Alejandro Restrepo decidió para enfrentar a América en el Atanasio Girardot. FOTO: Camilo Suárez
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Independiente Medellín recibe al América en el Atanasio Girardot por la fecha 14 de la Liga Betplay, con la necesidad de sumar los tres puntos para mantener las opciones matemáticas de alcanzar la clasificación entre los ocho.

El técnico Alejandro Restrepo eligió para la nómina titular a Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño, Frank Fabra; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, John Montaño, Francisco Chaverra y Diego Moreno.

Los dirigidos por Restrepo suman 13 puntos y están en la casilla 15; mientras que América, que es dirigido por David González, tiene 21 unidades y es sexto en la tabla de posiciones.

¿Quiénes son los titulares de los equipos?

Estos son los titulares del DIM:

Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Frank Fabra; Diego Moreno; Jhon Montaño, Francisco Chaverra

Siga acá el minuto a minuto:

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