DIM, sin mucho brillo, goleó 1-4 a los juveniles del Pereira y se montó en la punta de la tabla del Clausura

Algo quedó claro en la visita del DIM al Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas: el nivel de los futbolistas emergentes de El Poderoso dista mucho del que tienen aquellos jugadores que son titulares habituales. El entrenador Alejandro Restrepo utilizó, en la capital del Risaralda, nueve jugadores que por lo general no inician los partidos. Los únicos titulares frecuentes eran Brayan León Muñiz y Jarlan Barrera. El resto, por lo general, han estado en el banco de suplentes durante los 19 encuentros que ha disputado el elenco rojo en el torneo Clausura. Aunque el Medellín, que contó con el regreso a competencias del defensa central bogotano Kevin Mantilla –una de las contrataciones estelares del elenco paisa para el 2025 pero no había logrado jugar por una lesión de ligamentos cruzados el 12 de febrero pasado–, dominó el partido desde los primeros minutos, no fue muy superior a su rival.

Pereira jugó con un equipo de juveniles. La mayoría de los titulares del elenco risaraldense solo han jugado tres partidos en el fútbol profesional y, a pesar de haber empezado perdiendo 0-1 con el gol que hizo Jhon Palacios de cabeza cuando recién iban cinco minutos, no se vieron apabullados por el DIM.

El elenco paisa terminó con el 77% de la posesión del balón. Sin embargo, le costó en varios pasajes del partido romper el cerco defensivo que armó Pereira. Además, las veces que los jugadores del equipo “matecaña” lograron armar contraataques pusieron en aprietos a los defensores del Equipo del Pueblo. Así llegó el tanto de Jhon Montoya que puso el 1-1. El juvenil pereirano anotó, cuando iban 57 minutos, un tanto vistoso tras rematar de afuera del área. Hubo mérito del jugador por la técnica y velocidad que mostró. No obstante, los defensores del equipo antioqueño no brillaron.

Léyser Chaverra no presionó, sino que hizo sombra. Lo mismo ocurrió con José Ortiz. Sin embargo, durante la última media hora el Medellín logró salir del letargo en el que entró tras la expulsión –infantil–, de Diego Moreno. Todo gracias al ingreso de un par de titulares habituales: Esneyder Mena y Badolmero Peralaza. El primero hizo la jugada que terminó en el gol de Luis “El Chino” Sandoval, que impuso el 1-2. Al 88, el segundo marcó el tercer tanto de los rojos. Un minutos después, Brayan León Muñiz erró un penalti con el que habría llegado a 8 tantos en Liga. Al final del duelo, cuando la expulsión del arquero Samuel Atehortúa se sintió en Pereira, el extremo Juan David Arizala anotó el 1-4, cuando iban cuatro minutos de adición. Con esta victoria, Medellín sigue firme en la pelea por quedarse con “el punto invisible”. El DIM cerrará el “Todos Contra Todos” contra América en el Atanasio Girardot. Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Éder Chaux; Jhon Palacios, Kevin Mantilla, José Ortiz; Ménder García, Jaime Alvarado, Diego Moreno, Juan David Arizala; Jarlan Barrera; Jader Valencia, Brayan León.