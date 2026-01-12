x

Se confirma reunión entre María Corina Machado y Donald Trump este jueves en la Casa Blanca

Luego de varios amagues para concretar el encuentro entre el mandatario estadounidense y la líder opositora venezolana, finalmente se concretó para esta semana.

  Este 15 de enero se llevará a cabo la reunión entre Donald Trump y la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Foto: AFP.
Agencia AFP
Laura Juliana López
Laura Juliana López
hace 6 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca este lunes a la agencia AFP.

El presidente Trump había expresado recientemente su interés en saludar personalmente a Machado, a quien describió como “una persona muy agradable”.

Machado, que dedicó su premio Nobel tanto al pueblo venezolano como al apoyo internacional que ha recibido también le realizó un guiño más directo a Trump al decirle que le gustaría “compartir” su galardón con él.

En el marco de su gira internacional, la opositora también sostuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano. En un encuentro que buscaba aumentar la atención diplomática global que en este momento enfrenta el pueblo venezolano.

Por su parte, Trump ha asegurado que él es quien dirige las riendas del país sudamericano, y que el objetivo primordial por el momento es estabilizarlo, antes de poder contemplar unas elecciones. Anteriormente, el presidente estadounidense ya ha reiterado en muchas ocasiones que el petróleo venezolano es el objetivo principal de Washington.

El esperado encuentro

Esta reunión en la Casa Blanca se produce en un momento de intensos debates sobre el futuro político de Venezuela y el papel de Estados Unidos en la región, tras la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El operativo, que sorprendió a la comunidad internacional, fue una acción coordinada del Ejército de Estados Unidos que incluyó el uso de helicópteros, bombardeos selectivos y una extracción precisa del dictador y de su esposa, Cilia Flores, desde su resguardo en el Fuerte Tiuna, en Caracas.

Trump ha insistido en que su administración prioriza la estabilización de Venezuela antes de avanzar hacia procesos electorales, y aunque reconoce el liderazgo de María Corina Machado, ha evitado respaldarla de manera explícita como figura de una eventual transición política.

En su momento, el mandatario estadounidense aseguró que es una “gran mujer, pero no tiene el respeto de su pueblo”. Justamente al referirse de un cambio de liderazgo en el gobierno venezolano en estos momentos.

No obstante, las causas de este viraje o la estrategia parece ser cada vez más visible. Hasta ahora, el gobierno estadounidense se decanta por estar en diálogos con quienes quedaron en Venezuela al mando: Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez.

Así lo aseguró Marcos Rubio en una entrevista que le dio a CBS la semana pasada, “María Corina Machado es fantástica... pero estamos hablando de lo que va a pasar en las próximas dos semanas”.

Puede leer: Segunda advertencia: Trump dice que EE. UU. “golpeará muy duro” a Irán si “empieza a matar manifestantes”

Rubio, tras este mensaje, subrayó que buena parte de la oposición no se encuentra actualmente en territorio venezolano y que hay decisiones urgentes que tomar en ese país.

El secretario de Estado confirmó que Estados Unidos pondrá a prueba a Delcy Rodríguez, quien, por orden del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro. Y el mensaje fue directo: “Los juzgaremos por lo que hagan”.

Lea también: Delcy Rodríguez habría solicitado una visita a la Casa Blanca durante el viaje de María Corina Machado

