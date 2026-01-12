Medellín, la discoteca donde los meseros usan chaleco antibalas

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El técnico, quien siempre ha hablado de una lista extensa de jugadores que ha tenido en cuenta en su proceso (150), debe elegir los 26 mejores para el certamen.
Para mañana martes se proyecta la entrega de los cuatro cuerpos restantes que dejó el siniestro aéreo.
El defensa central Jhon Sebastián Ruiz, del equipo caleño Fútbol Paz, ha sido una de las figuras del torneo de fútbol. Tiene 12 años.
El pronunciamiento del mandatario estadounidense se conoció a través de un mensaje en su red Truth Social.
Las autoridades siguen investigando las causas del accidente. El MinTrasporte confirmó si estuvo en el aire, pero tan solo pocos minutos después de su despegue, tocó el suelo.