“Pienso cantar hasta los 35 y al final voy a terminar cantando música para Dios”: la impactante revelación espiritual de Yeison Jiménez

Fueron las estremecedoras declaraciones del artista musical Yeison Jiménez, quien murió tras sufrir un accidente aéreo en el Aeródromo Juan José Rondón, ubicado en el sector comprendido entre Paipa y Duitama (Boyacá). En el vuelo lo acompañaban su equipo de trabajo, integrado por el capitán Hernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.
Aunque existen distinas de hipótesis sobre esta tragedia, solo se deben esperar los resultados de las investigaciones por parte de la Aeronáutica Civil y la Fiscalía General de la Nación, que tienen la potestad de esclarecer las causas.