“Pienso cantar hasta los 35 y al final voy a terminar cantando música para Dios”: la impactante revelación espiritual de Yeison Jiménez

El artista musical siempre se caracterizó por ser una persona espiritual, a quien dejaba todos sus proyectos en manos de Dios. En sus inicios y en los momentos difíciles, se confiaba al ser supremo y le pedía que su vida cambiara.

  • El artista musical Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo el pasado 10 de enero de 2026. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Fueron las estremecedoras declaraciones del artista musical Yeison Jiménez, quien murió tras sufrir un accidente aéreo en el Aeródromo Juan José Rondón, ubicado en el sector comprendido entre Paipa y Duitama (Boyacá). En el vuelo lo acompañaban su equipo de trabajo, integrado por el capitán Hernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

Aunque existen distinas de hipótesis sobre esta tragedia, solo se deben esperar los resultados de las investigaciones por parte de la Aeronáutica Civil y la Fiscalía General de la Nación, que tienen la potestad de esclarecer las causas.

Según lo que se sabe hasta el momento, el avión alcanzó a volar entre 3 y 5 minutos, pero luego sufrió un viraje y colisionó con el terreno aledaño, provocando inmediatamente un incendio, la calcinación de los cuerpos y la pérdida total de la aeronave.

Yeison Jiménez habla de Dios

El intérprete de El Aventurero contó su vida en diversas entrevistas; una de las más impactantes fue la de los tres sueños en los que se veía que sufriría un accidente aéreo.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. Y cuando él llegaba me decía, uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné, súbete. Esos eran los sueños. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Y era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, contó el músico.

En una entrevista con la presentadora Laura Acuña, el cantante expresó que quería reinventarse a los 35 años, pues deseaba cantarle a Dios. “El problema de los seres humanos es que han humanizado a Dios”.

“Yo pienso hacerle (cantar) por ahí hasta los 35, si Dios me presta la vida. Y también sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. Es una promesa, además me gusta”, expresó Jiménez, haciendo referencia a su parte espiritual, cuando una persona decide cambiar el rumbo de vida para acercarse al ser superior.

Jiménez siempre puso a Dios por encima de todo e incluso le dejó a Él sus proyectos. Como dice un versículo de la Biblia: Job 33:14-15 (Reina-Valera 1960): “Porque Dios habla de una manera, y de otra, aunque el hombre no lo perciba; a través de los sueños, las visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres mientras duermen en la cama”.

Utilidad para la vida