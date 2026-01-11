Video | Luis Díaz marcó su primer gol de 2026 y se consolidó en el mejor tridente del fútbol europeo

El Bayern Múnich es una máquina y una de sus piezas principales es el guajiro Luis Díaz. En la Bundesliga de Alemania el cuadro bávaro no tiene rival. En 16 partidos, el equipo dirigido por el exfutbolista belga Vicent Kompany ha marcado 63 goles y solo ha recibido 12: su diferencia de gol es de 50 tantos a favor.
El Borussia Dortmund, segundo en la tabla de posiciones, suma 29 goles a favor y 15 en contra: apenas el 46,03% de las anotaciones del elenco en el que juega el futbolista colombiano desde julio de este año, cuando pagaron 75.5 millones de euros al Liverpool inglés para quedarse con sus servicios.