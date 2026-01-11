x

Video | Luis Díaz marcó su primer gol de 2026 y se consolidó en el mejor tridente del fútbol europeo

El extremo guajiro ha sido una de las figuras del Bayern Múnich en esta temporada.

  • El extremo colombiano Luis Díaz anotó el gol con el que Bayern Múnich vence a Wolsfburgo. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Deportes

hace 8 horas
El Bayern Múnich es una máquina y una de sus piezas principales es el guajiro Luis Díaz. En la Bundesliga de Alemania el cuadro bávaro no tiene rival. En 16 partidos, el equipo dirigido por el exfutbolista belga Vicent Kompany ha marcado 63 goles y solo ha recibido 12: su diferencia de gol es de 50 tantos a favor.

El Borussia Dortmund, segundo en la tabla de posiciones, suma 29 goles a favor y 15 en contra: apenas el 46,03% de las anotaciones del elenco en el que juega el futbolista colombiano desde julio de este año, cuando pagaron 75.5 millones de euros al Liverpool inglés para quedarse con sus servicios.

De las anotaciones marcadas por el equipo de Baviera en la Bundesliga de Alemania, nueve los ha conseguido Lucho, que se encamina a tener la mejor temporada goleadora de su carrera como futbolista profesional.

El más reciente lo marcó el domingo 11 de enero. En el primer partido oficial del Bayern Múnich en 2026, Díaz anotó su primer gol del año en el que se espera que alcance su mejor nivel para que, en junio, lidere a la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica.

El tanto del extremo guajiro fue el segundo de los 8 que metió Bayern Múnich en la victoria contra el Wolfsburgo, en el juego válido por la fecha 16 del torneo alemán. Los otros fueron obra de Michael Olisé (doblete), Raphaël Guerreiro, Harry Kane, Leon Goretzka y dos autogoles (uno de Kilian Fischer y otro de Morit Jenz).

¿Luis Díaz, el mejor extremo del mundo?

Desde que llegó al Bayern Múnich, Luis Díaz pareció encontrar su versión “pro-max”, mejorada. En el equipo alemán, el futbolista guajiro pulió su técnica excelsa. Además, ha mostrado un mejor entendimiento del juego: ya no solo ataca, sino que también defiende, ocupa espacios cuando su equipo no tiene el balón.

Pero sobre todas las cosas, Díaz ha mejorado de manera considerable su habilidad para definir. En los 23 encuentros que ha disputado en todas las competencias, suma 14 goles y 9 asistencias. De los tantos, 9 fueron en el torneo alemán, como ya se dijo, 3 en la Champions, uno en la Copa de Alemania y el otro en la Supercopa de ese país.

Entre tanto, ha dado 8 asistencias en la Bundesliga y una en la Copa de Alemania. Con su rendimiento, Díaz se ha consolidado como uno de los mejores extremos del balompié europeo. Además, hace parte del tridente ofensivo más eficiente en lo que va de la temporada junto a Michael Olise y Harry Kane.

Olise ha marcado 12 goles y dado 15 asistencias en 26 partidos. Kane, por su parte, ha marcado 31 goles y dado 4 pases definitivos en la misma cantidad de juegos. Entre los 3 jugadores han marcado 57 de los tantos que ha conseguido el cuadro bávaro esta temporada. En la máquina que ha sido el Bayern esta temporada, Luis Díaz ha sido una pieza clave.

