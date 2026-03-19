En vivo | Se suspende el partido en el Atanasio por inconvenientes con hinchas del Junior en la grandería

El técnico Alejandro Restrepo definió a los inicialistas para el duelo ante Junior en el Atanasio Girardot, por la fecha 12 de la Liga Betplay.
DIM tiene Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Francisco Chaverra; Hanyen Palacios, Didier Moreno, Alexis Serna, Frank Fabra, Jhon Montaño y Francisco Fydriszewski.
Junior lo hace con Mauro Silveira; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Jean Pestaña, Daniel Rivera; Yeison Suárez, Juan Ríos, Hárold Rivera, Bryan Castrillón, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva.