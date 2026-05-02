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Capturan en Ipiales a colombiano requerido en Chile por narcotráfico y lavado

La Policía Nacional de Colombia retuvo al sospechoso mediante circular roja de Interpol, por delitos de narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita.

  • El operativo se realizó en Ipiales, Nariño, con apoyo de autoridades internacionales. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA X @DirectorPolicia
    El operativo se realizó en Ipiales, Nariño, con apoyo de autoridades internacionales. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA X @DirectorPolicia
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
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La Policía Nacional de Colombia confirmó, este sábado 2 de mayo, la retención en Ipiales, Nariño, de un ciudadano colombiano señalado como presunto cabecilla de una red criminal dedicada al lavado de activos y narcotráfico, requerido por autoridades de Chile.

El procedimiento se llevó a cabo mediante una notificación roja de Interpol, en medio de un operativo articulado con autoridades internacionales, incluyendo organismos de Chile, Panamá, Ecuador y Canadá.

La información fue dada a conocer por el director de la institución, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien destacó la coordinación internacional para lograr la ubicación y retención del señalado delincuente.

Según el general Rincón, el capturado “sería uno de los más buscados en ese país y señalado como cabecilla de una organización criminal del narcotráfico”.

Además, el director de la Policía señaló: “Seguimos trabajando de manera articulada con organismos internacionales para combatir el crimen trasnacional”.

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Operativo con cooperación internacional

El procedimiento en Ipiales se logró gracias al intercambio de información entre agencias de seguridad y el trabajo conjunto con autoridades como la Policía de Investigaciones de Chile, además de organismos en otros países de la región.

Este tipo de operativos hacen parte de la estrategia para enfrentar estructuras criminales que operan entre varios países y que utilizan rutas internacionales para evadir a la justicia.

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Van varias capturas recientes de colombiano por circular roja en Chile

El caso se suma a otros operativos recientes en Colombia contra personas requeridas por la justicia chilena. A comienzos de marzo, dos ciudadanos colombianos fueron detenidos en Pereira por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2024 en la comuna de Quilicura, en Chile.

En ese caso, las autoridades señalaron que la víctima fue atacada con arma blanca tras una discusión y que posteriormente su cuerpo fue ocultado para dificultar su hallazgo. Tras su captura, se inició el proceso de extradición para que enfrenten cargos en ese país.

Un operativo similar se había realizado días antes, también en Pereira, donde fueron retenidos un hombre y una mujer, igualmente requeridos por homicidio mediante circular roja de Interpol.

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