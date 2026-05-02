Hora y dónde ver Colombia-Paraguay por el Sudamericano Sub 17 este domingo

La Selección Colombia femenina sub-17, que disputa el Sudamericano en Paraguay, sale esta tarde en busca de su clasificación a la fase final del torneo. Para lograrlo, las dirigidas por Carlos Paniagua necesitan vencer a las anfitrionas y que en el duelo entre Argentina y Chile exista un ganador; de esta manera, se quedarían con el segundo lugar del grupo.

El duelo de las colombianas ante las paraguayas, será a las 6:00 de la tarde, este domingo y se podrá observar a través de www.golcaracol.com, RCN y Caracol HD2 y las apps de ambos canales.

Si esa combinación de resultados se da, las cafeteras llegarían a 9 puntos (sumando los tres de una victoria a sus 6 actuales), superando a sus rivales directos y asegurando su paso a la fase definitiva en busca del título y de uno de los cupos para el Mundial de Marruecos.

Los duelos del Grupo A se disputarán de manera simultánea este domingo a partir de las 6:00 de la tarde, hora de Colombia.