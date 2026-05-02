x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hora y dónde ver Colombia-Paraguay por el Sudamericano Sub 17 este domingo

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscan la clasificación a la final del torneo que da cuatro cupos al Mundial.

  • Izabela Cortés es la capitana de Colombia y una de las jugadoras de mayor experiencia en el grupo que dirige Carlos Paniagua. FOTO CORTESÍA FCF
    Izabela Cortés es la capitana de Colombia y una de las jugadoras de mayor experiencia en el grupo que dirige Carlos Paniagua. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

La Selección Colombia femenina sub-17, que disputa el Sudamericano en Paraguay, sale esta tarde en busca de su clasificación a la fase final del torneo. Para lograrlo, las dirigidas por Carlos Paniagua necesitan vencer a las anfitrionas y que en el duelo entre Argentina y Chile exista un ganador; de esta manera, se quedarían con el segundo lugar del grupo.

El duelo de las colombianas ante las paraguayas, será a las 6:00 de la tarde, este domingo y se podrá observar a través de www.golcaracol.com, RCN y Caracol HD2 y las apps de ambos canales.

Si esa combinación de resultados se da, las cafeteras llegarían a 9 puntos (sumando los tres de una victoria a sus 6 actuales), superando a sus rivales directos y asegurando su paso a la fase definitiva en busca del título y de uno de los cupos para el Mundial de Marruecos.

Los duelos del Grupo A se disputarán de manera simultánea este domingo a partir de las 6:00 de la tarde, hora de Colombia.

La Tricolor, que viene de ganarle 3-0 a Bolivia y se mantiene invicta en el torneo con este triunfo y dos empates (1-1 con Argentina y 0-0 con Chile), es optimista frente a la posibilidad de sumar los tres puntos que la aseguren en la fase final.

El técnico Paniagua sostiene que el equipo “viene creciendo, algo que nos llena de más confianza. Ahora vamos a salir ante Paraguay a buscar el triunfo para avanzar”. Añadió que hay puntos altos y otros no tanto, cosas por corregir y que algunas jugadoras deben seguir mejorando, pero siente que van por buen camino.

Asimismo, mencionó que el cuerpo técnico trabajó con el objetivo de corregir errores y potenciar el juego colectivo, buscando que el equipo actúe con orden, circule la pelota y tome mejores decisiones, tal como se evidenció en la victoria 3-0 ante Bolivia.

Finalmente, al referirse al rival de turno, Paniagua reconoció la exigencia del reto: “Será un compromiso difícil porque vamos a enfrentar a las anfitrionas. Preparamos al grupo para ello; queremos ganar, pero sabemos que hay que tener orden, concentración y efectividad. Ojalá, así como lo hicimos contra Bolivia, marquemos pronto el gol de la ventaja”.

Cabe recordar que Colombia ya fue campeona sudamericana de esta categoría en 2008 y suma cuatro subtítulos (2013, 2018, 2022 y 2024).

La posible nómina de la Selección para el duelo contra Paraguay sería con: Sofía Prieto; Emiliana Isaza, Sara Rojas, Izabela Cortés, Salieth Bonnet; Sally Garzón, Juanita Parga, Andrea Rodríguez; Maura Henao, Dayana Torres y Eidy Ruiz.

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos