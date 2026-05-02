Misterio por muerte de conductor en Bogotá: no tenía señales de violencia, pero su carro no aparece

En Bogotá hay un misterio por el caso de Luis Darío Forero, un conductor de plataforma que se encontraba desaparecido, pero que días después fue encontrado sin vida en el sur de la ciudad, mientras su vehículo, pieza clave para entender lo ocurrido, sigue sin aparecer.
El caso comenzó el pasado 29 de abril, cuando el hombre fue reportado como desaparecido luego de realizar un servicio en el centro de la capital, en inmediaciones del sector de Las Nieves. Desde ese momento, sus familiares iniciaron una búsqueda que se extendió por redes sociales durante varios días.
El cuerpo de Forero fue hallado en la madrugada del 1° de mayo en cercanías del parque Islandia, en la localidad de Bosa. Posteriormente fue trasladado a Medicina Legal, donde sus allegados recibieron la confirmación oficial de su fallecimiento.
Hasta ahora, las causas de la muerte no han sido establecidas.