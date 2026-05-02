Misterio por muerte de conductor en Bogotá: no tenía señales de violencia, pero su carro no aparece

En Bogotá hay un misterio por el caso de Luis Darío Forero, un conductor de plataforma que se encontraba desaparecido, pero que días después fue encontrado sin vida en el sur de la ciudad, mientras su vehículo, pieza clave para entender lo ocurrido, sigue sin aparecer. El caso comenzó el pasado 29 de abril, cuando el hombre fue reportado como desaparecido luego de realizar un servicio en el centro de la capital, en inmediaciones del sector de Las Nieves. Desde ese momento, sus familiares iniciaron una búsqueda que se extendió por redes sociales durante varios días. El cuerpo de Forero fue hallado en la madrugada del 1° de mayo en cercanías del parque Islandia, en la localidad de Bosa. Posteriormente fue trasladado a Medicina Legal, donde sus allegados recibieron la confirmación oficial de su fallecimiento. Hasta ahora, las causas de la muerte no han sido establecidas.

Según información preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, por lo que el dictamen forense será determinante para esclarecer qué ocurrió en sus últimas horas. Le puede interesar: Presión delictiva en tercer año de Gobierno Petro llegó a 61,9: el nivel más alto en cinco gobiernos en Colombia

El vehículo, la clave del caso

Uno de los elementos que más inquieta a los investigadores es la desaparición del automóvil en el que trabajaba el conductor. El vehículo no ha sido localizado, lo que dificulta reconstruir el recorrido final de la víctima. Para las autoridades, este punto es crucial, ya que podría permitir establecer si Forero fue víctima de hurto, si hubo participación de terceros o si se trató de otro tipo de hecho. Las versiones conocidas indican que el conductor se encontraba en plena jornada laboral cuando se perdió su rastro. Su última ubicación confirmada lo sitúa en el centro de la ciudad, desde donde habría iniciado el trayecto que terminó en su desaparición. Ante la falta de información, familiares y allegados acudieron a redes sociales para pedir ayuda y visibilizar el caso, lo que amplificó su alcance en cuestión de horas. Lea más: Video | ¿Quién era Nachum Yisrael Eber, el rabino extranjero hallado muerto en un armario en Bogotá?

Reacciones y llamado a esclarecer el caso