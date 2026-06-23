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En vivo | Daniel Muñoz marcó, pero el árbitro anuló el gol por fuera de lugar: Colombia empata 0-0 con Congo en Guadalajara

El seleccionado colombiano se mide con los africanos a partir de las 9:00 p.m. de nuestro país.

  • El seleccionado colombiano busca clasificar a 16avos de final del Mundial. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El seleccionado colombiano busca clasificar a 16avos de final del Mundial. Foto: Juan Antonio Sánchez
  • Los aficionados del seleccionado colombiano ya están afuera del estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara para el encuentro entre Colombia y Congo. Foto: Juan Antonio Sánchez
    Los aficionados del seleccionado colombiano ya están afuera del estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara para el encuentro entre Colombia y Congo. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Hay mucha emoción en Guadalajara. Cada vez que Colombia clasifica a un Mundial, los aficionados criollos son de los que mayor fidelidad muestran al elenco nacional. Por eso, desde un par de horas antes de que iniciara el partido entre el equipo cafetero, dirigido por Néstor Lorenzo, y la República Democrática del Congo, miles de personas con la camiseta del país se veían en los alrededores del estadio de la Chivas Rayadas.

Los hinchas, que llegaron desde ciudades como Bogotá, Medellín, entre otras, así como aquellos que viven en territorio mexicano o en Estados Unidos, se mostraron, pero al mismo tiempo llenos de expectativa con lo que pueda pasar en el partido. En general, hay optimismo por parte de los aficionados colombianos de que el equipo nacional se impondrá en el encuentro que empieza a las 9:00 p.m. (hora de nuestro país).

Los aficionados del seleccionado colombiano ya están afuera del estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara para el encuentro entre Colombia y Congo. Foto: Juan Antonio Sánchez
Los aficionados del seleccionado colombiano ya están afuera del estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara para el encuentro entre Colombia y Congo. Foto: Juan Antonio Sánchez

Colombia necesita una victoria para clasificar a los 16avos de final del Mundial. El elenco criollo viene de vencer 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México y espera, contra los africanos, conseguir una victoria que le permita mantener la tendencia que ha tenido ante elencos de ese continente en las últimas dos ediciones que disputó del torneo.

En Brasil 2014, cuando James Rodríguez disputó su primer mundial, los colombianos vencieron 2-1 a Costa de Marfil. Entre tanto, en Rusia 2018, el equipo nacional se impuso 0-1 a Senegal en el duelo de la fase de grupos del torneo con un gol de Yerry Mina. El encuentro ante Congo será el décimo de James, ahora capitán, con la Selección en mundiales. Con eso iguala el registro de Freddy Rincón y Carlos “El Pibe” Valderrama.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Minuto 6: el futbolista antioqueño, Daniel Muñoz, marcó de cabeza el primer gol de Colombia ante Congo. Sin embargo, el juez central lo anuló por fuera de lugar ratificado por el VAR.

Minuto 3: la Selección Colombia estuvo cerca de marcar el primer gol del partido. El futbolista antioqueño quedó solo, dentro del área, pero la pelota pegó en la parte de afuera del arco.

Estos son los titulares de Colombia:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Estos son los titulares de Congo:

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaka; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa.

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