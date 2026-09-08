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Dominio absoluto: entrenadores españoles lideran la lista del Premio Johan Cruyff 2026 al mejor entrenador del mundo

France Football destapó la lista definitiva para el Premio Johan Cruyff 2026, y el diagnóstico es contundente: cuatro de los cinco postulados comparten el mismo origen nacional. Estos son los nominados al premio.

  • Con la revelación oficial de los candidatos al Premio Johan Cruyff 2026, la contienda por definir al mejor DT de la temporada se transformó, en la práctica, en un monólogo de la pizarra española. FOTO: Getty y tomada de redes sociales Arsenal, PSG, Aston Villa y España
    Con la revelación oficial de los candidatos al Premio Johan Cruyff 2026, la contienda por definir al mejor DT de la temporada se transformó, en la práctica, en un monólogo de la pizarra española. FOTO: Getty y tomada de redes sociales Arsenal, PSG, Aston Villa y España
  • Los entrenadores españoles nominados al premio. FOTO: Getty y tomada de redes sociales Arsenal, PSG, Aston Villa y España
    Los entrenadores españoles nominados al premio. FOTO: Getty y tomada de redes sociales Arsenal, PSG, Aston Villa y España
  • Estos son los cuatro entrenadores de España. FOTO: Getty y tomada de redes sociales de Arsenal, PSG, Aston Villa y España
    Estos son los cuatro entrenadores de España. FOTO: Getty y tomada de redes sociales de Arsenal, PSG, Aston Villa y España
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Cinco pizarras técnicas disputarán el trono de los banquillos internacionales. France Football oficializó la nómina definitiva de candidatos al Premio Johan Cruyff 2026 —el Balón de Oro al mejor entrenador de la última temporada— con una abrumadora presencia de entrenadores españoles.

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Cuatro de los cinco profesionales seleccionados provienen de España, un hito que reaviva el debate sobre la supremacía de la escuela ibérica en el fútbol de élite: ¿superioridad absoluta o coincidencia dorada?

Los entrenadores españoles nominados al premio. FOTO: Getty y tomada de redes sociales Arsenal, PSG, Aston Villa y España
Los entrenadores españoles nominados al premio. FOTO: Getty y tomada de redes sociales Arsenal, PSG, Aston Villa y España

Los cuatro referentes ibéricos al mando y la excepción belga en la nómina

La lista está encabezada por Luis de la Fuente, seleccionador de España y principal aspirante tras su consagración en el panorama de selecciones al alcanzar el Mundial.

Le acompaña Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, quien firmó un curso de ensueño al conquistar la Champions League y el torneo local francés, revalidando la candidatura del trofeo que ya levantó en la edición anterior.

Por su parte, Mikel Arteta figura en la nómina tras guiar al Arsenal al título de la Premier League con un estilo colectivo altamente competitivo. La representación española la completa Unai Emery, estratega del Aston Villa, galardonado tras su consagración continental en la Europa League.

El único perfil ajeno a la península ibérica en esta contienda es el belga Vincent Kompany, actual director técnico del Bayern Múnich, cuya campaña al frente del conjunto bávaro le valió un lugar entre la élite estratégica global.

Fechas, historia y un podio con sello español

El galardón se entregará el próximo 26 de octubre en una gala que tendrá como sede la ciudad de Londres. Esta ceremonia marcará la tercera edición en la que la revista France Football y el Balón de Oro entregan esta distinción individual a los directores técnicos.

En la entrega inaugural, el italiano Carlo Ancelotti obtuvo el trofeo, mientras que Xabi Alonso y Luis de la Fuente completaron el podio en 2024. En el curso anterior, Luis Enrique resultó el ganador.

Estos son los cuatro entrenadores de España. FOTO: Getty y tomada de redes sociales de Arsenal, PSG, Aston Villa y España
Estos son los cuatro entrenadores de España. FOTO: Getty y tomada de redes sociales de Arsenal, PSG, Aston Villa y España

De cara a este año, el dominio es tan marcado que no se descarta que las tres primeras posiciones queden ocupadas exclusivamente por entrenadores españoles. Un lujo que confirma que el nivel actual de los entrenadores surgidos en España es, sin discusión, el mejor del mundo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los nominados al Premio Johan Cruyff 2026 al mejor entrenador?
Los cinco candidatos oficiales son los españoles Luis de la Fuente (Selección de España), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Mikel Arteta (Arsenal) y Unai Emery (Aston Villa), junto al belga Vincent Kompany (Bayern Múnich).
¿Cuándo y dónde se entregará el Premio Johan Cruyff 2026?
El galardón se otorgará el 26 de octubre de 2026 durante la ceremonia oficial del Balón de Oro en Londres.
¿Quiénes han ganado el Premio Johan Cruyff en sus ediciones anteriores?
El italiano Carlo Ancelotti ganó la primera edición del galardón, mientras que el español Luis Enrique obtuvo el trofeo en la segunda edición.
¿Qué méritos deportivos acumulan los técnicos españoles nominados esta temporada?
Luis de la Fuente alcanzó la final del Mundial con España, Luis Enrique conquistó la Champions League y la liga francesa con el PSG, Mikel Arteta ganó la Premier League con el Arsenal y Unai Emery se alzó con la Europa League al mando del Aston Villa.
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