Daniel Cataño quiere cumplir el sueño de ser campeón con el Poderoso, estos son los anhelos del 10 que esta de regreso

Es alegre y espontáneo, como su fútbol. Daniel Cataño habla con la tranquilidad de quien ha vivido muchas experiencias, pero con la picardía del niño que creció en un barrio del Norte del Valle de Aburrá. Es uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano en los últimos años y viene del extranjero, mas no ha olvidado de dónde salió, todo lo que tuvo que pasar para llegar donde está.
Por su cabeza pasan, por ejemplo, cuando viajaba en bus jugando en la Primera B. También la celebración que le hizo, en la cara, a los jugadores de Argentina después de eliminarlos del Mundial sub-17 de 2009, por la que lo regañaron; así como los festejos de títulos con Tolima y Millonarios, que espera repetir con el DIM. Sobre su regreso, tras superar una lesión, habló con este diario.