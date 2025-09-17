Equipo del fútbol colombiano fue sancionado por la Fifa: no podrá fichar jugadores

Los problemas económicos y administrativos no paran para un club del fútbol colombiano que tampoco pasa por su mejor momento deportivo. Una sanción de la Fifa complicaría su panorama. Se trata del Deportivo Pereira que fue sancionado por el máximo ente del fútbol mundial debido a una deuda con el jugador argentino Gonzalo Lencina, quien estuvo cedido al cuadro matecaña en el 2024 y que ahora milita en el Deportes Tolima. Lea también: La final de la Copa Betplay podría ser un clásico paisa: así están las llaves de cuartos de final del torneo El cuadro pereirano está obligado a ponerse al día con el jugador argentino, hasta que no lo haga, no podrá inscribir nuevos jugadores ni colombianos ni extranjeros. Esta sanción inclusive podría extenderse por tres períodos más, que corresponden a primer semestre 2026, segundo semestre 2026 y primer semestre 2027.

La sanción aplica tanto para competencia local como para torneos internacionales, es decir que en caso de conseguir un cupo para Copa Libertadores o Copa Sudamericana, no podrá reforzarse.

Esta noticia se suma a la crisis que enfrenta el Deportivo Pereira en donde algunos jugadores han acusado la falta de pagos de algunos salarios por parte de las directivas. Debido a esto, los futbolistas han dejado de ir a entrenar algunos días como protesta e inclusive han amenazado con el cese de actividades y no presentarse a los siguientes partidos.