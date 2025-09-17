x

Equipo del fútbol colombiano fue sancionado por la Fifa: no podrá fichar jugadores

El club pasa por un mal momento deportivo y administrativo donde dicha sanción complica el panorama para el próximo año y para retener a su estratega que es pretendido por otros equipos.

  El Deportivo Pereira estaría sancionado inicialmente por tres períodos para fichar jugadores. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de septiembre de 2025
bookmark

Los problemas económicos y administrativos no paran para un club del fútbol colombiano que tampoco pasa por su mejor momento deportivo. Una sanción de la Fifa complicaría su panorama.

Se trata del Deportivo Pereira que fue sancionado por el máximo ente del fútbol mundial debido a una deuda con el jugador argentino Gonzalo Lencina, quien estuvo cedido al cuadro matecaña en el 2024 y que ahora milita en el Deportes Tolima.

El cuadro pereirano está obligado a ponerse al día con el jugador argentino, hasta que no lo haga, no podrá inscribir nuevos jugadores ni colombianos ni extranjeros. Esta sanción inclusive podría extenderse por tres períodos más, que corresponden a primer semestre 2026, segundo semestre 2026 y primer semestre 2027.

La sanción aplica tanto para competencia local como para torneos internacionales, es decir que en caso de conseguir un cupo para Copa Libertadores o Copa Sudamericana, no podrá reforzarse.

Esta noticia se suma a la crisis que enfrenta el Deportivo Pereira en donde algunos jugadores han acusado la falta de pagos de algunos salarios por parte de las directivas. Debido a esto, los futbolistas han dejado de ir a entrenar algunos días como protesta e inclusive han amenazado con el cese de actividades y no presentarse a los siguientes partidos.

Sobre la situación, el capitán del equipo, Carlos Darwin Quintero, ha aclarado ante medios locales que no se trata de bonos ni premios, sino en el pago de la nómina y que así como hay jugadores que pueden aguantar la situación, otros no y se estaría viendo reflejado en la cancha.

Actualmente, el equipo matecaña está en la undécima posición de la Liga BetPlay con 13 puntos y aunque aún está en disputa de entrar al grupo de los 8, otro tema que inquieta al club es la posible salida de su director técnico Rafael Dudamel, quien luego de la eliminación de la Selección Venezuela para el Mundial 2026 es una de las posibles cartas para reemplazar a Fernando Batista quien fue despedido al día siguiente de la derrota 3-6 contra la Selección Colombia.

Liga Betplay

