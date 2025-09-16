Atentos en el FPC: Fifa le pagará millonaria cifra a los clubes que cedan a sus jugadores para el Mundial 2026

A menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) realizó un anuncio que puede favorecer a los clubes alrededor del mundo. Se trata de un aumento en la recompensa a los equipos que presten a sus jugadores para el certamen.

Así lo informó la máxima entidad del fútbol a través de un comunicado, quien anunció una mejora al Programa de Beneficios de los Clubes de la Fifa.

De acuerdo con la entidad, se hará una repartición de los beneficios de la Copa Mundial entre los equipos de todo el mundo a los que pertenezcan los futbolistas que integren las selecciones participantes, siendo esto resultado una renovación del memorando de acuerdo entre la Fifa y la Asociación de Clubes Europeos, firmado en 2023.

Así, los equipos que cedan a sus futbolistas para disputar el Mundial 2026 recibirán una parte de los 355 millones de dólares de presupuesto, unos 1,3 billones de pesos colombianos aproximadamente.

Para su presidente, Gianni Infantino, este programa de ayuda a los clubes “dará un paso más y reconocerá en términos económicos la inmensa contribución que realizan clubes y jugadores de todo el mundo para que se celebren la fase preliminar y la fase final del torneo”, refiriéndose a la Copa del Mundo.