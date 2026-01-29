En la Liga colombiana, el 12,7% de los jugadores son extranjeros; hay dos equipos con 5 cada uno

Pasaron más de 30 años para que en el fútbol colombiano los equipos de primera división pudieran tener en cancha a cuatro futbolistas extranjeros. Antes de la década del 90 se permitía. Por eso en el país jugaron “leyendas” como Alfredo Di Stefano, Sergio Goycochea, Julio César Falcioni, Roberto Cañas, Ricardo Gareca, entre otros.
Sin embargo, iniciando la última década del siglo XX, las directivas del balompié nacional decidieron limitar a tres futbolistas los extranjeros que podían estar, al mismo tiempo, en la cancha. El tema quedó quieto. Revivió en el Clausura de 2025, después de que Atlético Nacional alineara –por error– los cuatro extranjeros que tenía en su plantel en un partido contra el Atlético Bucaramanga.