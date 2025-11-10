¡Sí habrá estadio en caso de final paisa! Federico Gutiérrez desmintió rumores sobre el Atanasio Girardot

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al paso de los rumores que señalaban que el Estadio Atanasio Girardot no estaría disponible ante la posibilidad de las finales de la Liga y Copa BetPlay en Medellín debido a la realización de conciertos programados en diciembre y aseguró con firmeza que el escenario estaría habilitado para ambos clubes antioqueños.
Según el mandatario, la ciudad se prepara para dos posibles “finales paisas” y el escenario deportivo está reservado para tal objetivo.