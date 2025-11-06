Si Nacional y Medellín clasifican a las finales de la Copa y Liga, los partidos estaría en riesgo de no jugarse en el Atanasio, ¿por qué?

¿La final de la Liga y la Copa Betplay se vería afectada por conciertos en Medellín?

Lo mismo ocurrió por el partido entre Chicó y América, que se debía jugar la semana pasada en El Campín de Bogotá, pero la Comisión de Seguridad de Bogotá negó el uso del estadio. Eso llevó a que se aplazara la fecha 19, que se jugaba el primer fin de semana de noviembre, para disputarse a partir del 7 de este mes. Con eso, el calendario de competencias se apretó más. Sobre todo para los equipos que siguen compitiendo en Copa y Liga.

Nacional y Medellín hacen parte de ese grupo. El elenco verde tiene pie y medio en la final de la Copa, tras vencer 4-1 al América de Cali en el partido de ida de las semifinales. El DIM hizo la tarea contra Envigado, al vencerlo 0-1 en el Polideportivo Sur, más tendrá que ratificar su buen momento el próximo lunes en el juego de vuelta en el Atanasio Girardot para concretar la ilusión de tener un clásico paisa en el duelo por el título.

Ese partido genera mucha ilusión. No se da desde junio de 2004, cuando El Poderoso venció a los verdolagas en la final del Apertura. Sin embargo, la programación de algunos conciertos podrían poner en riesgo la realización de la final en el Atanasio Girardot para las fechas que están programadas. Según se supo, los duelos por el título de Copa se disputarán el 17 (ida) y 20 (vuelta) de diciembre. Para esos días, de acuerdo con información que adelantaron en la FM, un artista de reguetón habría pedido reservar el estadio para realizar unos conciertos. No se sabe quién. Sin embargo, aseguraron que la solicitud era para que la Alcaldía le arrendara el Atanasio por diez u once días. Eso también afectaría la final de Liga, pues los juegos están programados para disputarse entre el 10 (la ida) y 14 (la vuelta) de diciembre.

Sin importar si se aprueba o no la solicitud del reguetonero, en caso de que Medellín o Nacional (o ambos), lleguen a la final de la Liga, el juego de vuelta no se podría jugar en el Atanasio Girardot debido a que para el 13 de diciembre está programado el concierto “Juntos de Nuevo 5”, en el que se presentarán Jorge Celedón, Jeank Centeno, Nelson Velásquez, Alex manga, Felipe Peláz, Junior Santiago, Daniel Calderón y los gigantes, Osmar Pérez, Wilfran Castillo, Alex Martínez, el Binomio de Oro, Aniel Velásquez y el Combo del Morre.

¿Cuál fue la solicitud que hizo la Dimayor?

En el marco de los aplazamientos de partidos que ha tenido que hacer la Dimayor recientemente, los presidentes de varios clubes del fútbol colombiano, así como los directivos del ente rector del balompié profesional y la Federación Colombiana de Fútbol, emitieron el pasado 4 de noviembre una carta en la que hacían "un llamado respetuoso" frente a decisiones tomadas por esas administraciones que afectan la programación de los encuentros .

“Estas determinaciones, ajenas al ámbito deportivo y tomadas de manera unilateral, han conllevado a la necesidad de replantear la organización de partidos en instancias cruciales de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 y la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, pese a que el calendario oficial de competencias fue informado oportunamente. Hemos asumido con responsabilidad el cumplimiento de los calendarios y ha buscado en todo momento respetar las disposiciones locales y garantizar la seguridad, así como bienestar de todos los asistentes a los encuentros futbolísticos”, dice el comunicado.