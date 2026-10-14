Gianni Infantino se verá la cara con sus críticos este jueves en el consejo de la FIFA; ¿qué temas abordarán?

Confrontado a sus opositores el jueves, por primera vez desde el escándalo que casi le costó el puesto este verano, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afronta esta prueba en una posición mucho más favorable de lo previsto.
A partir de las 11 a.m. en Zúrich (4:00 a.m. de Colombia), el dirigente italo-suizo-libanés de 56 años se reunirá con los otros 36 miembros del Consejo, el órgano ejecutivo de la instancia mundial del fútbol, para su primera reunión desde el 28 de abril.
Desde entonces, tras un Mundial de 2026 cargado de polémicas pero triunfal en lo comercial, ocurrió lo impensable: inamovible en el trono desde hace diez años en la FIFA, destinado a una reelección sin dificultades el 18 de marzo de 2027, Infantino estuvo cerca de tener que abandonar la institución.
Incluso después del abandono de su proyecto secreto de abrir el Mundial a inversores privados, las confederaciones europea (UEFA), norteamericana, centroamericana y caribeña (Concacaf) y asiática (AFC) se aliaron para reclamar su dimisión.
Desde hace dos meses, este primer Consejo “poscrisis” se antojaba un peligro para Infantino al permitir a sus adversarios acorralarlo hasta un voto de confianza, pero esta opción está descartada y el patrón del fútbol podrá presentar sus propias ideas para reformar la gobernanza de la institución.
El 18 de septiembre, los presidentes de la UEFA y de la Concacaf, Alexander Ceferin y Victor Montagliani, pidieron a la FIFA que metiera mano en sus millonarias reservas y diera “al menos 10 millones de dólares” a cada una de las 211 federaciones miembro.