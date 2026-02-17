Epstein habló de escopolamina y planta colombiana para manipular voluntades: ¿qué dijo?

Ya se ha hablado de los vínculos que habría entre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein y Colombia. Se han revelado los mensajes de Ghilaine Maxwell, su pareja, en los que se habla de un vuelo en un helicóptero militar durante el gobierno de Andrés Pastrana, con quien Maxwell sale en fotografías. Ahora parece haber otro vínculo con el país.
La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló dos mensajes misteriosos con respecto a la relación de Epstein con Colombia. El primero, del 3 de marzo de 2014, es entre el pedófilo y una mujer identificada como Ann Rodríguez.