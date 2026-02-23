Champions define los clasificados a octavos de final: hora y dónde ver los juegos de este martes y miércoles

Referencia del planeta fútbol durante décadas, el Calcio puede quedarse sin representantes en la Liga de Campeones, con Inter, Juventus y Atalanta obligados a remontar para salvar el honor italiano, mientras que PSG y Real Madrid tienen la ocasión de sellar en casa su pase a los octavos de final.
En Colombia, los juegos se podrán ver por ESPN y Disney + desde las 12:45 y 3:00 de la tarde, cuando están programados los duelos de este martes y miércoles.
Desde el nacimiento de la Liga de Campeones (en 1992), con un formato diferente a las eliminatorias ida y vuelta desde la primera ronda que caracterizó a la Copa de Europa, Italia siempre tuvo al menos un equipo en los octavos de final (en 2000-2001 y 2001-2002 la segunda fase se disputaba en forma de liguilla y los cruces empezaron en cuartos de final, sin presencia italiana).