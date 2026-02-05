Ella es Raquel Ochoa, la paisa que ganó el premio más importante del mundo en biotecnología reproductiva

De la insistencia fue que nació la investigación con la que la joven paisa Raquel Ochoa Restrepo ganó uno de los reconocimientos más relevantes del mundo en una de las especialidades de veterinaria y zootecnia. La egresada de la Universidad CES recibió el reconocimiento gracias a un estudio que busca mejorar los procesos de reproducción asistida del ganado bovino.
El premio fue entregado por la International Embryo Technologies Society (Sociedad Internacional de Tecnologías de Embriones en español e IETS por sus siglas en inglés), que es la organización científica internacional que agremia a los expertos de todo el mundo en reproducción animal especializados en biotecnologías reproductivas, que es un campo en el que se crean técnicas y herramientas para mejorar la reproducción, en este caso en animales.
Cada año, la IETS abre una convocatoria para reconocer las mejores investigaciones realizadas por profesionales y estudiantes que contribuyan al desarrollo científico de esta área. Recuerda Raquel que fue en agosto de 2025 que envió el abstract del estudio que hizo en los laboratorios del CES. En total, fueron 300 las investigaciones que participaron y, después, en octubre, le informaron que había sido seleccionada como una de las cuatro finalistas.
A finales de enero, Ochoa viajó a Panamá para presentar su proyecto en el encuentro anual que realiza la IETS. Allí debió exponer el póster del bastrac del estudio, que es básicamente un resumen visual de la investigación que de manera clara permite explicar el tema a cualquier persona que se acerque, que puede ser uno de los jurados que pasan en incógnito. Al final de ese día y ante más de 700 especialistas internacionales, Raquel fue elegida como la ganadora.