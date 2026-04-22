El fútbol colombiano, último en minutos a extranjeros: ¿modelo exitoso o rezago?

El reciente informe del CIES Football Observatory abrió un debate profundo sobre la identidad, competitividad y proyección internacional del fútbol colombiano. Según el estudio, la liga colombiana registra apenas un 14,9% de minutos disputados por jugadores extranjeros, el porcentaje más bajo entre las principales ligas del mundo. La cifra contrasta, por ejemplo, con la Premier League, donde el indicador alcanza el 27,0%, y con torneos como el brasileño, donde incluso pueden coincidir entre seis y nueve extranjeros en cancha.
Pico y Placa Medellín
viernes
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