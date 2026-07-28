“El presidente Petro es mi mayor victimario”: Angie Rodríguez tras denunciar presunta corrupción en el Gobierno

En medio de la tormenta política desatada luego de que el mandatario cuestionara públicamente su estado de salud mental, Angie Rodríguez le respondió de manera directa, defendiendo que este tipo de temas no pueden usarse como herramienta de descalificación.
“El presidente Petro es mi mayor victimario”, dijo Angie Rodríguez en entrevista con Blu Radio, insistiendo en las denuncias que ha hecho en varios medios. Señaló, además, que el saliente Presidente le habría hecho comentarios insultantes por su físico y que le habría dicho que “tenía envidia” cuando ella supuestamente había señalado su inconformidad con el rol de Juliana Guerrero dentro del Gobierno.
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También dijo que en enero, cuando salió del Departamento Administrativo de la Presidencia, el jefe de Estado le habría dicho que “involucró las sábanas con el paramilitarismo”, haciendo referencia a la que habría sido una relación personal de Rodríguez.
Y mencionó que el jefe de Estado le dijo “que era una contrabandista”. Agregó: “No podía procesar que el Presidente, a quien yo había defendido días antes, me estaba diciendo eso”.
En diálogo con Blu Radio, la funcionaria señaló que aceptó el cargo en el Fondo de Adaptación solamente en búsqueda de seguridad. Habló de que el día de su salida del Dapre, el presidente Petro le habría recalcado su pasado en la guerrilla, insinúandole de lo que era capaz.
Todo se originó luego de que el presidente Petro publicara en su cuenta de X fuertes señalamientos contra Rodríguez, a quien tildó de manipuladora y acusó de utilizar su cargo en beneficio propio. En ese mismo mensaje, el presidente publicó un documento que hace parte de la historia clínica de la funcionaria: aseguró que ese probaría una incapacidad médica de tipo psiquiátrico y exigió su salida de la entidad que dirigía.