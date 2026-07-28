“El presidente Petro es mi mayor victimario”: Angie Rodríguez tras denunciar presunta corrupción en el Gobierno

En medio de la tormenta política desatada luego de que el mandatario cuestionara públicamente su estado de salud mental, Angie Rodríguez le respondió de manera directa, defendiendo que este tipo de temas no pueden usarse como herramienta de descalificación. “El presidente Petro es mi mayor victimario”, dijo Angie Rodríguez en entrevista con Blu Radio, insistiendo en las denuncias que ha hecho en varios medios. Señaló, además, que el saliente Presidente le habría hecho comentarios insultantes por su físico y que le habría dicho que “tenía envidia” cuando ella supuestamente había señalado su inconformidad con el rol de Juliana Guerrero dentro del Gobierno. En contexto: Nueva pelea entre Petro y Angie Rodríguez: la echó y reveló su historia clínica por negarse a mover $1 billón para El Niño También dijo que en enero, cuando salió del Departamento Administrativo de la Presidencia, el jefe de Estado le habría dicho que “involucró las sábanas con el paramilitarismo”, haciendo referencia a la que habría sido una relación personal de Rodríguez. Y mencionó que el jefe de Estado le dijo “que era una contrabandista”. Agregó: “No podía procesar que el Presidente, a quien yo había defendido días antes, me estaba diciendo eso”. En diálogo con Blu Radio, la funcionaria señaló que aceptó el cargo en el Fondo de Adaptación solamente en búsqueda de seguridad. Habló de que el día de su salida del Dapre, el presidente Petro le habría recalcado su pasado en la guerrilla, insinúandole de lo que era capaz. Todo se originó luego de que el presidente Petro publicara en su cuenta de X fuertes señalamientos contra Rodríguez, a quien tildó de manipuladora y acusó de utilizar su cargo en beneficio propio. En ese mismo mensaje, el presidente publicó un documento que hace parte de la historia clínica de la funcionaria: aseguró que ese probaría una incapacidad médica de tipo psiquiátrico y exigió su salida de la entidad que dirigía.

Un enfrentamiento que ya venía gestándose

Desde hace algunas semanas, la que había sido la mano derecha del presidente Petro por varios meses mientras era la jefa del Dapre, apareció en distintos espacios para denunciar presuntas irregularidades dentro del Fondo Adaptación. Ella salió a decir que desde el Ejecutivo buscaban trasladar 1 billón de pesos de ese fondo a propósito del fenómeno del Niño, sin embargo, faltando pocas semanas para dejar la Casa de Nariño, Rodríguez consideraba que no era adecuado ese movimiento de plata; según dijo, ese dinero ya estaba comprometido con proyectos estratégicos como las obras de La Mojana y el cierre del Caregato. Petro, por su parte, salió a defender el manejo de los recursos de la entidad y a cuestionar las declaraciones de la exdirectora. En ese contexto, Rodríguez insistió ante el Canal 1 en que la discusión no debería centrarse en ataques personales ni en el uso de la salud mental como estigma. Según remarcó, “la salud mental es un derecho fundamental, y no un motivo para la exclusión, discriminación, y mucho menos para la burla”.

Amenazas y temor por su seguridad

En Canal 1, Rodríguez relacionó su situación con otros casos que han sacudido a la política nacional. “¿Sabe por qué Olmedo López no habla? ¿Sabe por qué ‘Papá Pitufo’ no habla?”, dijo como una forma de ilustrar el ambiente de presión e intimidación que —según ella— rodea sus denuncias. Según su testimonio, tras destapar las presuntas irregularidades comenzó a recibir hostigamientos que la obligaron a modificar sus rutinas de seguridad y a solicitar protección adicional, tanto para ella como para su entorno familiar. La funcionaria fue enfática en que teme por su vida y por la de su hijo, y afirmó que el origen de estas intimidaciones estaría ligado a sus señalamientos sobre el manejo de recursos públicos. En Blu Radio agregó que personas en Presidencia le habían advertido que “tuviera cuidado”, haciendo referencia a que la muerte del coronel Óscar Dávila no habría sido un suicidio.

“Me siento absolutamente traicionada”

“Ya no confío en él. Me siento absolutamente traicionada. Traicionó el proyecto político. El proyecto no era para nadie más”, expresó en Canal 1. Y agregó que el presidente Petro vive una vida “llena de excesos”. La exdirectora del Fondo Adaptación fue más lejos y afirmó que durante su gestión habría recibido presiones para incurrir en irregularidades. “Ahora siento que todo tiene sentido y me da miedo que puedan hacer algo contra mi vida, ellos mismos, o que me hagan un montaje o me lleven presa, porque me han hecho muchas trampas para que yo cometa delitos”, relató a Canal 1. Consultada sobre si el propio presidente estaría al tanto de esas presuntas maniobras, la funcionaria respondió que ya no le tiene confianza y fue enfática al describir lo que, a su juicio, hay detrás del episodio: “Me siento muy violentada y todo por alzar la mano, porque eso es una red a la que yo le era incómoda; una red que busca enriquecerse, el poder y el dinero, mantenerse en el poder”, sostuvo. La exdirectora aseguró además que la medida se tomó sin los respectivos estudios técnicos, jurídicos y financieros, y sin que se convocara al consejo directivo de la entidad. “Nunca hubo una evaluación técnica con el equipo. Nos informaron una hora antes del consejo de ministros. No hubo planeación y el consejo directivo nunca fue convocado; simplemente se actuó de manera presuntamente irregular”, recalcó ante Canal 1. Con este relato, Angie Rodríguez amplió su enfrentamiento con Gustavo Petro, al sostener que todo comenzó por su negativa a avalar el traslado de recursos públicos y que, desde entonces, pasó a ser blanco de presiones, ataques y, finalmente, de la exposición pública de información sobre su salud mental. Siga leyendo: ¿Qué implica que De la Espriella gobierne desde Barranquilla con sedes alternas en Medellín y Cali?

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