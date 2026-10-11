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Video | ¡La clase no se pierde! Así fue el golazo de Falcao en Malasia que le valió admiración de colegas: “es un honor jugar con él”

El futbolista colombiano, de 40 años, no juega como profesional desde mayo del 2026. Está sin equipo desde que salió de Millonarios.

  • El futbolista colombiano Falcao García posó junto al ecuatoriano Antonio Valencia, quien le dio la asistencia para su gol. Foto: tomada del x de Antonio Valencia
    El futbolista colombiano Falcao García posó junto al ecuatoriano Antonio Valencia, quien le dio la asistencia para su gol. Foto: tomada del x de Antonio Valencia
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Falcao no ha perdido su “magia”. Aunque han pasado más de cuatro meses y medio desde la última vez que disputó un partido oficial, el atacante samario, de 40 años, sigue mostrando un nivel que deja la sensación de que aún tiene mucho por darle al fútbol profesional.

Desde que García salió de Millonarios, a mediados de este año, no ha firmado con ningún equipo. El último partido que disputó fue el 26 de mayo pasado, cuando el cuadro embajador perdió 1-2 contra O’Higgins de Chile en un juego por Copa Sudamericana.

¿Cómo fue el gol en el partido amistoso del Manchester United?

Sin embargo, Falcao mostró este fin de semana que aún sigue con buen nivel. Físicamente hablando, el delantero que brilló en Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, entre otros clubes, está intacto: suele entrenarse todos los días de buena manera y es profesional a carta cabal.

En lo futbolístico también le va bien. El sábado, en un partido amistoso entre exjuadores del Manchester United (estuvo en ese equipo entre 2014 y 2015, después de recuperarse de la lesión de ligamento), y el Arsenal de Inglaterra, el atacante samario marcó un golazo.

Falcao definió, de pierna zurda y con gran velocidad –como tantas veces lo hizo siendo jugador del Atlético de Madrid–, dentro del área después de recibir un pase al punto de penalti del extremo derecho ecuatoriano Antonio Valencia.

“Increíble jugar con Falcao. Para mí es un honor compartir cancha con él. Un crack como jugador, pero como persona ¡mucho mejor!”, escribió Valencia después del final del partido.

Festejó con tranquilidad. Falcao sigue estando acostumbrado a marcar goles. En duelos amistosos previos también anotó. No obstante, el delantero samario no anota un tanto en un juego oficial desde el 11 de febrero pasado, cuando le marcó de penalti a Águilas Doradas con Millonarios. ¿Volverá al balompié profesional?

¿En qué partido de exhibición reapareció y anotó Falcao García?
Radamel Falcao anotó un golazo en el partido amistoso disputado entre el equipo de leyendas del Manchester United y el Arsenal de Inglaterra.
¿Cómo fue el gol que marcó Falcao García en el partido del Manchester United?
El atacante samario definió de pierna zurda y con gran velocidad dentro del área, aprovechando un pase al punto de penalti enviado por el extremo ecuatoriano Antonio Valencia.
¿Cuándo disputó Falcao García su último partido profesional oficial?
Su último partido oficial fue el 26 de mayo de 2026, vistiendo la camiseta de Millonarios en la derrota 1-2 frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana.
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