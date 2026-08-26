La FCF anunció su nuevo comité directivo y ratificó a Jesurún en la presidencia de la Federación hasta 2030

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio un paso decisivo este miércoles 26 de agosto en la ciudad de Bogotá, tras oficializar la posesión de su nuevo órgano directivo para el periodo 2026-2030, tras llevarse a cabo una reunión de la Asamblea. Le puede interesar: “No fue por dinero, fue por gloria”: Rodrigo Riep, representante de Juanfer Quintero sobre su regreso al DIM Con este acto, el empresario Ramón Jesurun Franco ratificó su permanencia como el máximo dirigente del balompié nacional durante los próximos cuatro años, luego de haber pasado por algunas polémicas durante su gestión.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. FOTO: Colprensa

Integración del Comité Ejecutivo

La formalización directiva responde a los mandatos establecidos en la reunión ordinaria de la dirigencia nacional celebrada a comienzos de este año. “En el marco de las decisiones de la Asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) del mes de marzo, este miércoles 26 de agosto se reunieron los integrantes elegidos por la Asamblea y que iniciarán oficialmente un nuevo periodo de 4 años de labores, 2026-2030, el próximo 28 de agosto de 2026”, puntualizó la FCF mediante un comunicado.

A través del mismo documento, el máximo organismo del fútbol colombiano precisó la composición de los nombres del equipo que conformarán la mesa de mando que acompañará la gestión institucional hasta el 2030. “El Comité Ejecutivo quedó integrado por Ramón Jesurun Franco, reelegido por segunda vez consecutiva como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030; los vicepresidentes Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, así como por Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez”, detallaron.

Comisiones asesoras y aval gubernamental

De manera complementaria, la FCF ratificó la conformación de sus siete comisiones asesoras. Los delegados asignados a estos cuerpos técnicos mantendrán sus funciones hasta 2030, brindando soporte operativo al Comité Ejecutivo en las diversas áreas de trabajo. La toma de posesión de Jesurun se produce luego de que el Ministerio del Deporte respaldara formalmente su continuidad en el cargo. La decisión gubernamental se dio tras resolver un recurso de reposición interpuesto por el club Cúcuta Deportivo el pasado 22 de junio, el cual cuestionaba la permanencia del dirigente barranquillero bajo el argumento de un presunto incumplimiento en los límites de reelección para directivos de organismos deportivos.

Así quedó conformado el comité directivo de la Federación Colombiana de Fútbol. FOTO: FCF

No obstante, la resolución de MinDeporte determinó que Jesurun únicamente ha sido reelegido en dos oportunidades consecutivas. De este modo, la autoridad legal certificó que el directivo cumple de forma cabal con los requisitos vigentes y se encuentra plenamente habilitado para asumir el periodo que concluye en 2030. También le puede interesar: Se acabó la historia de Colombia en la Copa Libertadores 2026: Tolima no fue capaz ante Independiente del Valle

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