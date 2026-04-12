VAR en la mira: Falcao y Salazar alzaron la voz tras la fecha 16 de la Liga BetPlay

La fecha 16 de la Liga BetPlay-1 terminó envuelta en polémica. Las decisiones arbitrales y el uso del VAR volvieron a quedar en el centro del debate.
El primero en alzar la voz fue Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas, quien cuestionó duramente el nivel del arbitraje tras la derrota 3-0 de su equipo con Junior. El dirigente anunció que solicitará una asamblea de la Dimayor para revisar lo que considera una problemática recurrente: “Cada tres días hay distintas polémicas”, afirmó. Además, denunció que a su equipo le han anulado goles legítimos en jornadas recientes y dejó entrever dudas sobre la transparencia y el criterio de algunas decisiones: “Aquí hay algo raro, esto no está claro”.