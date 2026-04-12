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VAR en la mira: Falcao y Salazar alzaron la voz tras la fecha 16 de la Liga BetPlay

La fecha 16 de la Liga BetPlay-1 volvió a estar marcada por la polémica arbitral, con duras críticas al VAR por parte de Fernando Salazar y Radamel Falcao García tras decisiones que generaron controversia.

  • Millonarios y Santa Fe igualaron 1-1 en el clásico capitalino. FOTO COLPRENSA
    Millonarios y Santa Fe igualaron 1-1 en el clásico capitalino. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La fecha 16 de la Liga BetPlay-1 terminó envuelta en polémica. Las decisiones arbitrales y el uso del VAR volvieron a quedar en el centro del debate.

El primero en alzar la voz fue Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas, quien cuestionó duramente el nivel del arbitraje tras la derrota 3-0 de su equipo con Junior. El dirigente anunció que solicitará una asamblea de la Dimayor para revisar lo que considera una problemática recurrente: “Cada tres días hay distintas polémicas”, afirmó. Además, denunció que a su equipo le han anulado goles legítimos en jornadas recientes y dejó entrever dudas sobre la transparencia y el criterio de algunas decisiones: “Aquí hay algo raro, esto no está claro”.

Salazar también apuntó directamente al VAR y a algunos árbitros en particular, señalando como “irónico” que jueces cuestionados en el torneo local tengan proyección internacional, incluso en competiciones de alto nivel.

A la controversia se sumó Radamel Falcao García, quien expresó su inconformidad tras una jugada polémica en el clásico entre Millonarios y Santa Fe que queó 1-1. El delantero reclamó un posible penal a su favor, asegurando que ganó la posición dentro del área y fue empujado por un defensor rival. “Yo llego primero a la pelota y el jugador viene atrás. ¿Qué disputa hay ahí?”, cuestionó.

La acción se produjo en los minutos finales del partido, cuando Falcao no logró conectar un cabezazo claro frente al arco en medio de la presión de Daniel Torres. Sin embargo, el atacante fue enfático en su crítica al no uso del VAR en la jugada: “No sé cuál es el miedo de cobrar un penal o de ir al VAR”, expresó, evidenciando su frustración.

Pese a las quejas, también hubo voces que respaldaron el trabajo arbitral. El exárbitro José Borda aseguró que las decisiones en el clásico capitalino fueron correctas: validó el gol de Hugo Rodallega por posición habilitada, consideró justa la expulsión de Contreras y afirmó que no hubo penal sobre Falcao ni infracción de Daniel Torres en la jugada discutida.

El contraste de posturas refleja el ambiente de tensión que rodea al arbitraje en el fútbol colombiano. Mientras dirigentes y jugadores cuestionan la falta de criterio y consistencia, otros defienden las decisiones tomadas en el campo.

En otros resultados de la jornada dominical, Cali igualó 1-1 con Llaneros y Bucaramanga goleó 5-0 a Chicó. Inter de Bogotá y Alianza se disputaba al cierre de esta edición.

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