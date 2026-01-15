Primer round de la final de Súperliga terminó en tablas, Teofilo fue héroe y villano en el Metropolitano

El duelo de ida de la final de la Súperliga entre Junior y Santa Fe quedó en tablas y ahora todo se definirá en el compromiso de vuelta, previsto para el miércoles, 21 de enero, en el estadio El Campín. Santa Fe pegó primero, con el tanto de Rodallega, a los seis minutos del tiempo de reposición en la primera parte, aprovechando un mal pase de Jhomier Guerrero; quien trató de devolver el balón, pero lo hizo con un pase suave y ahí fue cuando el goleador, en velocidad ganó la pelota y definió ante la salida de Andrés Mosquera Marmolejo.

El local formó con Mauro Silvera; Yeison Suárez, Lucas Monzón, Jermein Peña, Jhomier Guerrero; Guillermo Celís, Jesús Rivas, Yimmi Chará, BRyan Castrillón; Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiva. Santa Fe lo hizo con Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Luis Palacios; Omar Frascica y Hugo Rodallega. En el segundo tiempo, el local realizó algunos cambios y el delantero Teófilo Gutiérrez llegó al campo.

Precisamente Teo se convertiría en héroe y villano del cuadro Tiburón, ya que fue el responsable del empate, en una acción a los 73 minutos, pero lastimosamente fue expulsado del compromiso, por doble amarilla, en el tiempo de reposición a los 102 minutos. Teo que se fue al ataque se dejó caer en el área tras la salida del arquero Weimar Asprilla, quien había ingresado al campo en lugar de Mosquera Marmolejo por lesión. El arquero suplente, se lanzó para evitar una acción de peligro de Teo, que se lanzó pidiendo penal y el central Luis Delgado pensó que era una simulación y le mostró amarilla, (segunda) en el juego y de inmediato expulsó al delantero Tiburón.