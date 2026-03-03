Dólar cerró al alza con la cotización más alta del año, tras tensión en el estrecho de Ormuz

El dólar volvió a ganar terreno este martes en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, que desató una fuerte aversión al riesgo en los mercados globales, impulsó el precio del petróleo y reactivó las preocupaciones inflacionarias.
En Colombia, la divisa estadounidense cerró en $3.796,97, lo que representa un alza de $28,24 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para la jornada en $3.768,73. Durante la sesión alcanzó un mínimo de $3.770 y un máximo de $3.826,88, regresando a niveles similares a los observados a comienzos de año.
En la jornada se negociaron US$1.715 millones en 2.128 transacciones.
Le puede interesar: Dólar barato amarga el San Valentín: por cada $100 que cae, floricultores colombianos pierden $250.000 millones al año