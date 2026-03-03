Dólar cerró al alza con la cotización más alta del año, tras tensión en el estrecho de Ormuz

El dólar volvió a ganar terreno este martes en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, que desató una fuerte aversión al riesgo en los mercados globales, impulsó el precio del petróleo y reactivó las preocupaciones inflacionarias. En Colombia, la divisa estadounidense cerró en $3.796,97, lo que representa un alza de $28,24 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para la jornada en $3.768,73. Durante la sesión alcanzó un mínimo de $3.770 y un máximo de $3.826,88, regresando a niveles similares a los observados a comienzos de año. En la jornada se negociaron US$1.715 millones en 2.128 transacciones. Le puede interesar: Dólar barato amarga el San Valentín: por cada $100 que cae, floricultores colombianos pierden $250.000 millones al año

Dólar se fortalece como activo refugio

La profundización del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán generó una huida hacia activos considerados seguros, beneficiando al dólar pese a los cuestionamientos recientes sobre su papel como refugio. El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis monedas fuertes, subió 0,67% hasta 99,166 puntos, su nivel más alto en más de un mes. Frente al euro, la moneda estadounidense se fortaleció 0,74%, llevando la tasa a US$1,1603, el nivel más bajo de la divisa europea desde enero. Contra el yen japonés, el dólar avanzó 0,22%, hasta 157,68 yenes. Europa y Japón enfrentan mayor vulnerabilidad por su dependencia de las importaciones energéticas, en contraste con Estados Unidos, que es exportador neto de energía.

Petróleo se dispara por riesgo en el estrecho de Ormuz

El principal catalizador del movimiento fue el petróleo. El crudo Brent subió más de US$3, ubicándose en US$80,89 por barril, con un alza de 4,1%. El lunes había tocado los US$82,37, su nivel más alto desde enero de 2025. Desde el viernes, el crudo acumula un avance superior al 15%, mientras el mercado evalúa el impacto de posibles interrupciones en el suministro desde Oriente Medio. La tensión aumentó luego de amenazas sobre el cierre del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo. Las aseguradoras han cancelado coberturas para buques en la zona y las tarifas de transporte marítimo se han disparado. En paralelo, los precios del gas en Europa se han elevado 40%, y también se registran alzas en azúcar, fertilizantes y soja.

Riesgo inflacionario y proyecciones