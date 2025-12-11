Junior y Tolima: una final inédita marcada por el gol repartido y una paridad histórica; ¿a qué hora y dónde ver la ida?

El fútbol profesional colombiano se prepara para coronar al campeón de diciembre en una definición que tendrá su primer asalto este viernes en Barranquilla desde las 8:00 p. m. con transmisión de Win Sports+. Junior y Deportes Tolima inician la disputa por la anhelada estrella en una serie que destaca por una particularidad estadística: ninguno de los finalistas cuenta con un gran goleador en la cima de la tabla de artilleros.
Mientras el botín de oro está sentenciado a favor del argentino Francisco Fydriszewski, del Independiente Medellín, quien con 12 tantos y un mayor número de asistencias superó a Luciano Pons, los finalistas han optado por democratizar el festejo.