De Pelé a Messi: La increíble lista de leyendas que han jugado en el Atanasio y no lo sabías

El Estadio Atanasio Girardot de Medellín se prepara para añadir un nuevo capítulo dorado a su bitácora. El próximo 31 de enero, el césped de la unidad deportiva recibirá por segunda vez en la historia a Lionel Messi, quien regresará a la capital antioqueña tras trece años de ausencia. Su última visita, registrada el 30 de junio de 2013 durante el espectáculo “Messi y sus Amigos”, marcó un hito que ahora se renueva, consolidando a este escenario como uno de los más privilegiados del continente.
Sin embargo, la presencia del astro argentino no es un hecho aislado, sino la continuación de una tradición centenaria. A lo largo de las décadas, el Atanasio ha servido como pasarela para los futbolistas más influyentes de la historia, convirtiéndose en un destino casi obligatorio para los “reyes” del balompié.