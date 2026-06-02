Forbes revela el ranking de los clubes más ricos del planeta y Real Madrid arrasa

El Real Madrid continúa dominando el fútbol mundial, no solo dentro de la cancha sino también desde el punto de vista financiero. Según el más reciente ranking publicado por la revista Forbes, el club español es nuevamente el equipo de fútbol más valioso del planeta, alcanzando una valoración récord de US$9.500 millones tras registrar ingresos históricos durante la temporada 2024-25.
De acuerdo con Forbes, el conjunto blanco generó US$1.270 millones en ingresos, un 12 % más que el año anterior y la cifra más alta jamás registrada por un club de fútbol. Incluso, el Real Madrid superó los US$1.230 millones reportados por los Dallas Cowboys de la NFL, convirtiéndose en la franquicia deportiva con mayores ingresos del mundo sin ajustar por inflación.