¿Por qué la Copa Libertadores no adopta el formato de la Champions?

Hace un par de años, la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) reescribió las reglas del juego para su torneo de clubes estrella, la Champions League. En lugar de limitarse a pequeños ajustes, la UEFA ejecutó una transformación radical, buscando inyectar nueva vida y competitividad a un torneo que, si bien siempre fue el más importante del mundo a nivel de clubes, había caído en la monotonía predecible de la fase de grupos. La vieja fase de grupos, cuyos clasificados a octavos se podían anticipar con demasiada antelación —salvo contadas y honrosas excepciones—, fue desechada. En su lugar, nació un formato innovador, excitante e impredecible: una Liga Única de 36 equipos.

El nuevo sistema de la Champions League es una obra de ingeniería deportiva y financiera. Los 36 equipos clasificados se ubican en una única tabla y juegan una mini liga de ocho fechas, enfrentando a ocho rivales diferentes seleccionados mediante un complejo sorteo. El objetivo es claro: hacer que cada partido importe. El esquema de clasificación es el siguiente: Clasificación Directa: Los ocho primeros equipos de la tabla general avanzan directamente a los octavos de final. Play-offs de Eliminación: Los 16 equipos que terminan entre el puesto 9 y el 24 disputan una ronda de play-offs (ida y vuelta) para conseguir su pase a octavos. Eliminados: Los equipos que ocupan del puesto 25 al 36 quedan fuera de toda competencia continental. Una bondad adicional para el aspecto financiero es que los clubes eliminados habrán disputado dos partidos más que en el formato anterior, lo que se traduce en un sustancial incremento en los ingresos por taquillas y derechos de televisión. Este mismo sistema se replicó en la Europa League y la Conference League, unificando la filosofía de competencia en todo el continente. Aunque todas las bondades organizacionales son notables, el verdadero éxito de este formato reside en lo que genera deportivamente: la certeza de tener, como mínimo, dos partidos entre poderosos en cada jornada.

En el modelo anterior, los duelos entre gigantes solo se daban en los cruces definitorios (cuartos, semifinales), o, con suerte, si dos grandes caían en el mismo grupo. Hoy, la Champions obliga a que las potencias se midan en la fase de liga con mucho en juego, no solo la definición del primer y segundo lugar de una zona de cuatro, como todavía sucede en la Copa Libertadores. Los ejemplos recientes son contundentes. En la sexta fecha de la liga, que ya define posiciones, el calendario ofreció: Inter vs. Liverpool y Real Madrid vs. Manchester City. Dos choques extraordinarios, con ambos equipos obligados a sumar para mejorar su posición en la tabla. En la séptima jornada, a solo una del final de la fase de liga, tendremos duelos como Inter vs. Arsenal y, en la última, Napoli vs. Chelsea, donde la necesidad del resultado es vital para meterse en zona de play-offs.