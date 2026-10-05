“No vamos a encubrir”: la postura de Bomberos Envigado tras audios que salpican a su capitán

En una conversación conocida ante la opinión pública, Miranda le pide al comandante Morales que revise “las carpetas” y las copias. “Si usted me da luz verde, entonces yo al man le digo que vaya mirando el expediente y vaya organizando. “Lo hago por usted, por Envigado, que es un cuerpo de bomberos que merece siempre toda la buena imagen”.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado se pronunció frente a las presuntas implicaciones del comandante de ese organismo, el capitán Luis Bernardo Morales, con hechos de corrupción que llevaron a la destitución, por parte del presidente Abelardo de La Espriella, del capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, director nacional de Bomberos.

Ante la gravedad de los hechos, el Cuerpo de Bomberos de Envigado infirmó que asumió “la responsabilidad indelegable de colaborar con las autoridades, para esclarecer los hechos, preservar la integridad institucional y mantener nuestra capacidad de servicio a la comunidad que es nuestra razón de ser”.

Morales durante más de una década ha dirigido ese organismo del sur del Valle de Aburrá y oficia como su representante legal. En la grabación conocida, que desató la orden de insubsistencia del mandatario nacional, también se escucha a Miranda decirle: “No, Capi, no está jodiendo a nadie. Es el fiscal o el que deja el fiscal, y a ese hijueputa le gusta la plata. Por eso hay que evitar que le llegue a él, porque se lo tira y le daña su carrera y se tira el cuerpo de Bomberos. Una imputación sí me preocupa”.

EL COLOMBIANO contactó al capitán Luis Bernardo Morales para conocer su versión de los hechos, pero este dijo que este martes se pronunciará al respecto.

Mientras tanto, el Consejo de Oficiales (Consejo Directivo) de Bomberos Envigado expresó su disposición de adelantar de inmediato un procedimiento para integrar la información detallada sobre los hechos, que permita ponerla a disposición de todas las autoridades competentes que la requieran, respetando las garantías del debido proceso.

“Nuestra posición es clara: no vamos a atacar, no vamos a encubrir; de igual forma, no vamos a prejuzgar. Con toda determinación vamos a esclarecer, colaborar y corregir aquello que corresponda”, indicó.

En el comprometedor audio también se oye, supuestamente, a Miranda diciéndole a Morales: “Ayúdame con eso, pero supersecreto, ¿listo? (...) Con calma, no vaya a comentar a nadie, con calma”.

Ante esto, Bomberos Envigado, agregó que “las responsabilidades individuales, si las hubiere, deberán ser determinadas por las instancias competentes. Como institución, asumiremos las decisiones y medidas que resulten necesarias a partir de los hechos que sean establecidos. De forma preliminar, damos la tranquilidad que no hay requerimientos de ninguna autoridad sobre nuestras actuaciones públicas”.

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