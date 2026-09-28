Don Hernando, a sus 79 años, conquistó la meta de la Media Maratón de Guatapé

Lo vivido este domingo en la III Media Maratón de Guatapé dejó ver que algunas victorias no se miden en récords, sino por el tesón que se les pone. Ese día, el dorsal 839 le fue asignado a uno de los deportistas que –sin ocupar los primeros lugares– también se llevó la gloria.
Don Hernando Jiménez Martínez terminó convirtiéndose en uno de los corredores más aplaudidos del certamen deportivo de Guatapé.
A sus 79 años, don Hernando asumió el reto de recorrer la competencia de 21 kilómetros con la determinación de quien sabe que llegar a la meta no es cuestión de improvisación, sino de disciplina, entrenamiento y amor por el deporte.