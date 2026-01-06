¿Por qué a los futbolistas colombianos jóvenes les cuesta rendir cuando salen del país?

Es una tendencia: por lo general, a los futbolistas colombianos que salen siendo jóvenes promesas del balompié de nuestro país, les cuesta adaptarse a las exigencias de su profesión en el extranjero. En los últimos años, Colombia se ha consolidado como uno de los mercados que más jugadores exporta. De acuerdo con datos del Observatorio CIES, somos el séptimo país que más futbolistas vendió en el mundo entre 2024 y 2025: se estima que son casi 450 los que salieron a cumplir el sueño de vivir en el exterior. Muchos de ellos son “joyas” que recién inician su camino por el balompié rentado, pero tienen gran proyección. En este momento el deporte vive una era de “precocidad”. El ciclista (Pogacar) que puede romper todos los récords, apenas tiene 27 años y ya lleva en su palmarés cuatro títulos del Tour de Francia.

En el fútbol, el “heredero” de Messi y Cristiano Ronaldo es Lamine Yamal, quien apenas tiene 18 años y ya carga con el peso de su talento. El brasileño Endrick, de 19 años, fue comprado por el Real Madrid al Palmeiras de Brasil a cambio de 35 millones de euros cuando cumplió 18 años y, en este mercado de invierno, fue cedido al Olympique de Lyon para que sumara los minutos que no encontraba en el Santiago Bernabéu. En el verano pasado, Chelsea de Inglaterra pagó 70.5 millones de dólares para quedarse con los servicios de Stevao Junior, un brasileño de 18 años que era figura del Palmeiras desde que tenía 17.

¿Qué pasa con los futbolistas colombianos?

En Colombia hay equipos que han fortalecido mucho su cantera. El Medellín es uno de ellos. En sus divisiones menores se han formado varios jugadores que ha vendido al balompié extranjero. Miguel Monsalve, de 21 años, salió al Gremio de Porto Alegre en 2024. Jhon Edwin Montaño, de apenas 19 años, fue comprado por el Grupo City, dueño del Manchester City inglés, y este miércoles se confirmó la venta del extremo Juan David Arizala al Udinese de Italia a cambio de 3 millones de euros.

Mientras el jugador nariñense, de 20 años, que brilló con la Selección Colombia en el Mundial de la categoría que se realizó en Chile, se va del cuadro rojo, Montaño, quien salió del Medellín hacia el Lommel de la segunda división de Bélgica, regresó cedido por un año, con opción de compra, al equipo en el que se formó. En el fútbol belga no encontró la consistencia que se esperaba. Aunque disputó 14 partidos, no logró marcar gol y apenas sumó 295 minutos en la cancha. Su regreso ha generado alegría e ilusión. Sin embargo, revivió la discusión de si conviene o no que los jugadores criollos sean vendidos tan jóvenes al extranjero, porque les cuesta adaptarse a otras culturas. Montaño no es el único ejemplo. Hace 10 años ocurrió algo parecido con Marlos Moreno quien, siendo figura de Atlético Nacional, fue vendido al Grupo City.

No se adaptó. La pasó mal e Europa. En charla con este diario manifestó que no fue una buena decisión irse tan joven. Dijo que se dio cuenta que tenía falencias en la formación táctica, en cómo entender el juego. Por eso no le fue como se esperaba. También hay casos como el del futbolista Yáser Asprilla, que se fue siendo una joven figura y, aunque ha tenido chispazos, no ha logrado consolidarse con el Girona de España, mostrar todo su potencia. Kevin Mantilla, que también está en el DIM, no se adaptó a Argentina, mientras que Óscar Perea lucha para consolidarse en Francia. Al jugador criollo le convendría madurar primero antes de salir del país.

¿Cómo se mueven los colombianos en el mercado de pases?

El protagonista principal de la novela del mercado de pases en Suramérica en este momento es el extremo antioqueño Sebastián Villa. El futbolista colombiano, que figuró con Independiente Rivadavia de Argentina el año pasado, es pretendido por River Plate. El elenco “millonario” lo buscó. Sin embargo, los representantes del futbolista hicieron una petición económica que, dicen, sobrepasaba lo que pensaron en Núñez.