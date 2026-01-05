Tres viejos conocidos se sumarían como refuerzos para el DIM en 2026, ¿de quiénes se trata?

Los primeros días de enero no han sido tranquilos en la sede del DIM. Por el contrario, han habido muchos movimientos buscando mover, de la mejor manera posible, las fichas para armar el proyecto deportivo del 2026, que debería culminar con la consecusión –por fin–, de un título por parte del cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo.
Por ahora, se han tomado pequeñas decisiones de gran importancia. Se sabe que Jarlan Barrera no seguirá en el equipo porque no hubo un acuerdo entre él y la institución. Además, se confirmaron las llegadas del arquero Salvador Ichazo, así como los futbolistas de campo Yony González, Juan Viveros y Marlon Balanta. También se supo que Brayan León está cerca de llegar al fútbol de Sudáfrica: firmaría con el Mamelodi Sundowns de la Liga Premier de ese país a cambio de 3.5 millones de dólares.