¿Le alcanza el invicto a Gandolfi para justificar su continuidad en Nacional?

Desde aquella serie frente a São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que Atlético Nacional fue superior en fútbol a su rival pese a quedar eliminado, la curva de rendimiento del cuadro verde no ha hecho más que descender. Salvo la victoria en la ida de la serie copera ante Quindío, el equipo de Javier Gandolfi no muestra señales de evolución. Su fútbol es lento, soso y predecible, muy lejos del ADN que históricamente ha distinguido a la institución.
Lo más inquietante para la hinchada es que hoy Nacional juega peor que con Pablo Repetto, técnico cesado porque —según los directivos— su estilo de juego no convencía más allá de los resultados. Esa comparación inevitable expone contradicciones: si al uruguayo lo despidieron con un 62% de rendimiento, ¿por qué a Gandolfi se le mantiene con un 55,8% y un fútbol aún más cuestionado?